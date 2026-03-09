【Algomatic】言語処理学会第32回年次大会（NLP2026） にプラチナスポンサーとして協賛

株式会社Algomatic

株式会社Algomatic（本社：東京都港区、代表取締役：大野峻典、以下Algomatic）は、言語処理学会第32回年次大会（NLP2026）にプラチナスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。



3月11日（水）15時00分に開始予定のスポンサーミートアップでは、ポスターセッション形式にて、Algomaticが推進するロボティクスやAX（AI Transformation）領域を中心とした技術開発と社会実装の取り組みを紹介する予定です（1階ホワイエ、Q会場）。



・言語処理学会第32回年次大会（NLP2026）

https://anlp.jp/nlp2026/

言語処理学会 年次大会は、言語処理学会が主催する、計算言語学・自然言語処理等の研究成果発表と交流を目的とした場です。研究者や実務者が一堂に会し、最新の研究成果や技術動向について情報共有と活発な議論が行われる機会となっています。



Algomaticは本協賛を通じて、最先端の技術知見に触れるとともに、AIの社会実装に伴う倫理・ガバナンス・責任のあり方といった社会的課題についても、国内トップクラスの研究者の皆様との対話を深め、生成AI技術の健全な発展と持続可能な社会実装に貢献してまいります。

【開催概要】

・名称：言語処理学会第32回年次大会（NLP2026）

・日時：2026年3月9日（月）～3月13日（金）

・会場：ライトキューブ宇都宮

・主催：一般社団法人 言語処理学会

・URL：https://anlp.jp/nlp2026/

■Algomaticについて

社 名 ：株式会社Algomatic

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：大野 峻典

設 立 ：2023年4月13日

事業内容： 大規模言語モデル等生成AI技術を活用した、サービスの開発・提供

URL：https://algomatic.jp