【中小企業経営の秘策】小さな会社もコンサルを入れる時代へ。月5万円から、経営コンサルの国家資格者による画期的なサービスが登場。

写真拡大 (全4枚)

エクト共創研究所株式会社

「エクト経営コンサルティング」は、年商10億円までの比較的小規模な中小企業を対象に、経営相談・実務支援サービスを強化・本格展開いたします。



エクト共創研究所株式会社が運営するエクト経営コンサルティングは、経営コンサルタントの国家資格を保有する、様々な分野の専門家が集まったコンサルティングファームです。



外部環境の目まぐるしい変化により、次から次へと発生する経営課題に悩まされる中小企業。



人手不足やコスト上昇が容赦なく襲いかかり、中小企業の皆様がどれだけ頑張っても、自社の力だけで会社を運営していくのが難しいケースも多くなっています。



私たちは、そのような厳しい経営環境に立ち向かう小～中規模の企業を対象として、月5万円からの無理のない費用で、事業拡大や経営課題解決のお手伝いをしています。



■サービスの詳細ページ


https://ecto-con.com/clp/generalmanagement-lp/


規模の小さな企業でも、現実的に利用できるコンサルティングを


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZdiibIYbkNM ]


年商10億円以下の中小企業様では、何らかの経営課題を抱えていることが多いはずです。



しかし「社長も従業員も、今の業務をこなすだけで精一杯」という状態では、課題解決に取り組む余裕なんてありません。



経営支援に積極的な公的機関では、地域の企業向けに無料相談を提供しているところもありますが、ルール上「アドバイスのみ」にとどまることがほとんどで、手を動かして実務を手伝ってくれるわけではないのが実情です。



一方で民間の支援者を頼ろうとしても、一般的なコンサルティング会社では月額数十万円～百万円以上の費用がかかり、導入が現実的に難しい場合も多いでしょう。



当社ではこういった現状を改善するため、小～中規模の企業様にとって現実的な料金体系で提供できる、「本当に価値あるコンサルティング」の支援体制を構築しました。


専門家の力を使えば、中小企業の経営はもっと楽になるはず




エクト経営コンサルティングには、財務、人事、マーケティング、DX化、補助金などをはじめ、様々な分野の専門家が集まっています。



最初にお問い合わせを頂いた際は、まず状況や課題を伺った上で、企業様ごとに最適な専門家を選定。



その後は担当者本人による無料相談を実施し、企業様が希望されてから有償契約を結ぶ流れとなるため、コンサル導入の際にありがちな「ミスマッチ」を極限まで減らしています。



さらに担当する専門家は、全員が経営コンサルタントの国家資格「中小企業診断士」を保有。



中小企業の経営に求められる知識があることで、専門家の得意分野だけの部分最適にとどまらず、経営全体を考慮したサポートが可能となります。


こんなお悩みがある中小企業様のためのサービスです




- 経営を相談できる右腕が欲しい
- 新規事業を成功させたい
- 困難な問題に悩まされている
- 人手不足が続いている
- 融資・資金繰りを相談したい
- 販路開拓・集客強化が必要
- 売上・利益率を改善したい
- IT化・業務効率化を進めたい
- 会社の業績を立て直したい
- 従業員の退職で仕事が回らない
- 経営をどうするべきかわからない

その他にも様々なお悩みに対して、最適な専門分野を持つコンサルタントを選定。業種・業界も幅広く、信頼のおける100名以上の専門家から担当者をアサインします。


私たちのコンサルティングオフィスについて



塩島慎一朗

エクト経営コンサルティング　代表


エクト共創研究所株式会社　代表取締役



近年は経営環境が大きく変化しており、規模の小さな企業にこそコンサルタントが求められる時代です。



当オフィスには、中小企業支援のポイントを理解した中小企業診断士で、なおかつ専門分野における経験豊富なコンサルタントが集まっています。



私自身も中小企業診断士で、デジタルマーケティングの分野を専門としており、現在までに200社以上の中小企業様のご相談に対応してきた実績がございます。



各地の振興公社・商工会議所や、中小企業庁の主導するプロジェクトなどに携わる中で、多くの優秀な専門家と親交を結び、この支援体制をスタートしました。



経営課題にお悩みの経営者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。







事業所概要

エクト経営コンサルティング



■事業所所在地


埼玉県戸田市上戸田2-3-3　ルネサンス戸田公園207



■公式ホームページ


https://ecto-con.com/



■認定など


中小企業庁認定　経営革新等認定支援機関


中小企業庁認定　M&A支援機関


埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク　DXパートナー


経済産業省登録　中小企業診断士（登録番号：424834）



■運営会社


エクト共創研究所株式会社


東京都中央区東日本橋二丁目28番4号　日本橋CETビル2階


https://ecto-labo.co.jp/