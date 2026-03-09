草磲剛さん出演「１本満足バー」タクシー広告4月6日放映開始

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、「１本満足バー」のタクシー広告「ザクッと満足チャージ」篇を4月6日から東京都内を走行する約25,500台の「TOKYO PRIME」搭載タクシーにて放映します。また都内限定で「１本満足バー」仕様のフルラッピングタクシー4台が3月9日から走行します。乗車の記念として草磲剛さんの乗車記念カードの配布を行います。

■タクシー広告「ザクッと満足チャージ」篇について

草磲剛さんがタクシー乗車中の視聴者に語りかけ、「１本満足バー」を食べることで“パワーをチャージ”する様子を描いた動画です。新キャッチコピー「ザクザク食べたら なんだかパワフル！」を通じて、移動時間に前向きな気持ちを後押しするとともに、タクシー車内での放映動画を通じて、「１本満足バー」が“英気補給できる存在”であるというブランド価値を改めて伝えることを目的としています。

■都内4台限定広告ラッピングタクシーデザイン

3月9日から5月4日まで東京都内限定で「１本満足バー」デザインのフルラッピングタクシー4台が走行します。乗車記念としてオリジナルのカード配布を行い、移動時でのブランド接触機会を創出します。（タクシー内広告は4月6日より放映）

■3月9日から「１本満足バー」Xプレゼントキャンペーンを開始

3月9日から１本満足バー公式Xアカウントにてキャンペーン投稿をフォロー＆リポストした方の中から抽選で3名様に、『１本満足バー シリアルチョコ』1ケース（72本入り）をプレゼントします。

フルラッピングタクシーの写真投稿により応募口数が2倍となります。

【タクシー広告概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59194/table/379_1_be7f9dd7eea6d77c32ab81c1f6f7b821.jpg?v=202603091051 ]

【キャンペーン概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59194/table/379_2_f6c768db419b4d5c5f880dcdde75a1ed.jpg?v=202603091051 ]



■「１本満足バー」ブランドについて

2006年に誕生した“おいしさ”と“食べ応え”の2つの満足が得られ、手軽に栄養補助ができる栄養サポート食品です。「栄養チョコバー」シリーズ、「プロテイン」シリーズ、「プロテインバイタリティ」シリーズ、「フルーツ100」シリーズなど、多彩なラインアップと手軽に持ち運べるパッケージで、オフィスやアウトドア、スポーツの後など、さまざまな喫食シーンを提案しています。

「１本満足バー」ブランドサイト：https://www.asahi-gf.co.jp/special/1pon-manzoku/