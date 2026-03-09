セルフホワイトニング【エクシア】4月11日～25日まで「418の日キャンペーン」を開催!!

ecxia株式会社

ecxia株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮本聖菜）は、4月18日の「良い歯の日」に合わせ、『418の日キャンペーン』を開催いたします。

本キャンペーンでは、歯磨き粉および歯ブラシを特別価格で提供し、「歯について改めて考える日」として、口腔ケアの習慣化を意識していただく機会を創出します。

■ 「良い歯の日」とは

4月18日は「よ（4）い（1）は（8）」の語呂合わせから制定された「良い歯の日」です。

歯と口腔の健康について改めて考え、日常のケアを見直すことを目的とした記念日として広く認知されています。

エクシアでは、この日を単なる記念日にとどめるのではなく、口腔ケアを習慣として根付かせるきっかけにしたいと考えています。

■ エクシアが418の日に取り組む理由

エクシアは、セルフホワイトニングを通して日本人の口腔ケア意識を高めていく会社です。

歯を白くすることだけが目的ではなく、

「口腔ケアを当たり前の習慣にする」ことを目指しています。

そのためにエクシアでは、ホワイトニングを一時的な施術ではなく、月額制という形で継続的に通える仕組みを採用しています。

“ホワイトニングを文化に”という理念のもと、日常のセルフケアとホワイトニングの両立を提案しています。

今回の『418の日キャンペーン』は、その理念を体現する取り組みのひとつです。

■ キャンペーン概要

・歯磨き粉（エクシアハミガキ）・歯ブラシ（奇跡の歯ブラシ）のセットを特別価格にて販売いたします。

・実施日：2026年4月11日～4月25日

※店舗により実施期間が異なる場合があります。

※詳細は各店舗にてご案内いたします。

■ 対象商品の紹介

ecxia Hamigakiエクシアハミガキ

独自で開発した歯磨き粉は、ホワイトニング成分としてポリリン酸を配合し、研磨剤不使用・天然素材ベースのやさしい処方を実現。さらにフッ素不使用のためホワイトニング前にも使用でき、白さを意識した毎日の口腔ケアにぴったりです。

奇跡の歯ブラシ×ecxia white奇跡の歯ブラシ

独自のピラミッド型ヘッドを採用した歯ブラシで、歯と歯のすき間や歯並びの凹凸にもフィットしやすいのが特長です。フラットな歯ブラシでは届きにくい部分の汚れにもアプローチし、毎日の歯みがきで口内をすっきりとした状態へ導きます。

■ 代表コメント

ecxia株式会社代表取締役社長 宮本聖菜

エクシアは、セルフホワイトニングを通して日本人の口腔ケア意識を高めていく会社です。

歯を白くすることだけではなく、歯を大切にする習慣を広げていくことが私たちの使命だと考えています。

そのために、ホワイトニングを文化（習慣）にすることを目指し、月額制という形で継続的なケアを提供しています。

4月18日の『良い歯の日』が、歯の健康について改めて考えるきっかけになれば幸いです。」

ecxia株式会社

代表取締役社長 宮本聖菜

■ ecxia株式会社について

ecxia株式会社は、業界初の定額制通い放題セルフホワイトニングサロン「ecxia white」を展開し、1店舗目オープンから約3年で120店舗を突破。現在は月額会員数2万人を超える日本最大級のホワイトニングサロンへと成長しています。

“ホワイトニングを文化に”を掲げ、セルフホワイトニングを通して日本人の口腔ケアの習慣化に取り組んでいます。

＜Webサイト＞

https://ecxia-inc.com/(https://ecxia-inc.com/)