厳選野菜のプレミアムボックス RAKUSAI『青果ボックス～極(きわみ)～』

楽彩株式会社https://prtimes.jp/a/?f=d130004-129-6aa99e1bc657cb38051fcc97b552b48e.pdf詳細を見る :https://rakusai.shop/lp?u=seikabox_kiwami2603

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、トップクラスの生産者の野菜をラインナップした、RAKUSAI『青果ボックス～極～』の予約販売を3月9日（月）より開始いたします。一般市場には出回りにくい希少品種や、特定の土壌でしか育たない特化野菜など、「極」の名にふさわしい逸品を厳選。外食を超える贅沢を自宅で味わいたいという本物志向の方へ向けた、限定のプレミアムパッケージです。

極上の逸品

◆青果ボックス～極（きわみ）～旬のものから極上の逸品を8品厳選

１. 和田さんのごぼう 1本（約180g）

２. やらまいかのキャベツ 1玉（約800g）

３. 禅丸しいたけ 1パック（約200g）

４. ひよたろうほうれん草 1パック（約250g）

５. 森崎さんのクレソン 1パック（約80g）

６. KINGブロッコリー 1株（約450g）

７. じょんならんトマト 1パック（約180g）

８. 岸本さんのお米（ゆめぴりか） 2kg

１.和田さんのごぼう 和田農園/北海道

和田さんのごぼうは、北海道帯広市・和田農園が100年以上受け継ぐ畑で育つ高糖度のごぼうで、糖度15～20度と果物並みの甘さが自慢です。土臭さやアク、苦みが少なく、柔らかで芯までみずみずしく香りが豊かであるため、ジュースやサラダで楽しめます。海藻・米ぬかでミネラルバランスを整えた豊かな土壌が、えぐみを抑え、栄養満点の味わいを生み出します。きんぴら、天ぷら、煮物にも最適な逸品です。

２.やらまいかキャベツ チームやらまいか/静岡県・愛知県

チームやらまいかのキャベツは、静岡・愛知の生産者集団が手がける逸品です。大きくて重く、柔らかくみずみずしい食感が魅力で、生で食べても甘く、加熱するとさらに甘みが増します。苦み成分を抑えた土作りでビタミンCも豊富で、芯までおいしく食べられます。チームやらまいかは佐原俊樹さんらが率いており、全国から注文が殺到する人気の生産者グループです。浜松地域ブランド「やらまいか」の精神をもとに、品質第一の栽培技術を磨き、遠州灘の風土を活かした新鮮な野菜をお届けしています。このキャベツの甘さと栄養で、毎日の食卓を豊かにします。

３.禅丸しいたけ 原産地:徳島県/栽培地:岩手県

禅丸しいたけは、岩手県で生育されたブランドの椎茸で、まるまると大きく、肉厚で歯ごたえのある食感が特徴です。丁寧に育てられた菌床しいたけには旨味が凝縮されており、煮物や炒め物、お鍋など和洋問わず料理を一層引き立てます。一流店でも使用されている高級しいたけとして、香り豊かでコク深い味わいが魅力です。

４.ひよたろうほうれん草 Veggies/茨城県

ひよたろうほうれん草は、茨城県古河市の株式会社Veggiesが生産する有機栽培ブランドで、日本野菜ソムリエサミット金賞受賞の逸品です。「肥与太郎」という昔ながらの天然肥料を使い、化学肥料を一切使用せずに育てられた葉は、えぐみや苦みがなく生でも食べやすい柔らかな食感が魅力です。露地栽培で厳しい冬を耐え抜いた、肉厚で甘みが豊かな味わいが魅力です。根元まで旨みが詰まっており、おひたしや炒め物、サラダに最適です。

５.森崎さんのクレソン 森崎農園/広島県

森崎さんのクレソンは、広島県森崎農園でレジェンド生産者/森崎氏が手がける逸品です。水耕栽培でイワシと大豆が低温発酵させた独自培養液を使い、土壌づくりからこだわっています。大ぶりで芯まで柔らかい葉は、苦みやえぐみが少なく瑞々しく食べやすいのが最大の魅力です。ビタミン・ミネラル豊富で、サラダ、お浸し、鍋、温しゃぶなど多彩な料理にぴったりです。生命力あふれる味わいで、毎日の健康をサポートします。

６.KINGブロッコリー ニッキーファーム/徳島県

KINGブロッコリーは、徳島県ニッキーファームが生産するプレミアム品種で、通常の2～3倍の王様サイズが圧倒的な存在感を放ちます。蕾がキュッと締まった美しいドーム形状で、ほのかな甘みとコリコリ食感が特徴、加熱しても瑞々しさが持続します。日本海や鳴門の海産資源を活かした土づくりで、ビタミンCや食物繊維が豊富に含まれます。サラダ、炒め物、グラタンに最適で、食卓を豪華に彩ります。

７.じょんならんトマト モリヒロ園芸/香川県

じょんならんトマトは、香川県観音寺市のモリヒロ園芸が生産するフルーツミニトマトで、讃岐弁「じょんならん」（手に負えないくらい美味しい）から名付けられました。平均糖度10～13度とイチゴ越えの甘さ、薄皮でさっぱりとした後味、青臭さやえぐみがないのが魅力で、トマト嫌いの方やお子様もおやつ感覚でパクパク食べられます。蜂による自然交配と最適な土壌・水分管理で、ゼリーがたっぷりの真っ赤な宝石のような見た目を実現。サラダや生食に最適な、笑顔を運ぶフルーツです。

８.岸本さんのお米（ゆめぴりか） きしもとファーム/北海道

岸本さんのお米「ゆめぴりか」は、北海道美瑛市のきしもとファームで栽培される特別栽培米です。豪雪地帯のミネラル豊富な山の雪解け水をたっぷりと使い、農薬・化学肥料を慣行栽培の50％以下に抑えて育てられています。低アミロースで粘りと艶が強く、炊きたてのふっくらとした甘みや、冷えてもおいしい豊かな食感が魅力。「健土健民」の信念で土壌を大切に育んだ、安心・安全な味わいが家族の健康を支えています。おにぎりや白いご飯だけでも満足できる逸品です。

◆RAKUSAIのレジェンド生産者とは

◆キャンペーンURL https://rakusai.shop/lp?u=seikabox_kiwami2603

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/129_1_d3c5db6c723d110119bdd5d7958d366c.jpg?v=202603091051 ]

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

■お客様から商品に関するお問合せ先

楽彩サポートセンター

Tel：0120-85-0831

受付時間：月～金 10:00～17:00 土10：00～13：00（祝除く）

E-mail:support@rakusai.shop（24時間受付）