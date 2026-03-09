「センスを、サイエンスへ。」リデル、7,000社の実績をアルゴリズム化した「AI駆動SNS運用」を提供開始

LIDDELL株式会社

SNS・インフルエンサーマーケティングを中核に、ファン・コミュニティとAIを掛け合わせた「人を基軸としたマーケティング事業」を展開するLIDDELL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 晃一、以下リデル）は、SNS運用代行サービス「PRST（プロスト）」を大幅に刷新し、独自開発のAIとプロフェッショナルの知見を融合させた『AI駆動SNS運用（AI-Driven Operation）』の提供を2026年3月9日（月）から開始いたします。

■SNS運用の「ブラックボックス化」と「労働集約型」からの脱却

従来のSNS運用代行は、担当者の「センス」や「中の人の努力」に依存する部分が大きく、運用のプロセスが不透明な「ブラックボックス」になりがちでした。また、膨大な作業量による労働集約的な構造が、コストの高騰と意思決定の遅れを招いてきました。

リデルはこの課題を解決すべく、蓄積された 7,000社の実践データをAIに学習させ、SNS運用のプロセスを「感覚」から「科学」へと転換。圧倒的な効率化と成果の再現性を実現する「AI駆動運用」を確立しました。

■リデルの「AI駆動SNS運用」3つのコア・バリュー

1. 暗黙知の形式知化（Expert Logic to AI）

SNS運用の現場で「なんとなく良い」とされていたクリエイティブや文脈を、リデル独自のメソッドに基づき定量化。7,000社の成功・失敗パターンを学習させたAIが、投稿一つひとつの期待値を事前に予測します。

2. 圧倒的なスピードとコスト効率（High-Speed Scaling）

企画・構成案作成・画像選定・キャプション生成といった作業工程にAIをフル実装。人間が数日かけていたプロセスを数分に短縮し、PDCAサイクルを「週単位」から「日単位」へ高速化します。

3. 知見の資産化（Data Asset Management）

運用データが担当者に属人化せず、組織の「形式知」として蓄積されます。AIが常に最新のアルゴリズムを解析し、貴社専用の「勝ち筋モデル」をアップデートし続けるため、SNSアカウントが長期的な企業資産へと変わります。

■「リデル知的資産（ナレッジハブ）の提供」：単なるAI活用ではない、専門会社ならではの知能

当サービスは、単に汎用的な生成AI（ChatGPTやGemini等）を利用するものではありません。SNS・インフルエンサーマーケティングにおけるトレンド、知見、ノウハウを一箇所に集約し、意思決定、業務効率化、専門知識の共有ができる「リデルのナレッジハブ」を活用します。

- 7,000社の知的資産をプロンプト化：リデルスタッフが培った「個人の知恵・コツ」をナレッジとして整理・標準化し、体系的な「メソッド」としてAIのアルゴリズムに組み込みました。- 「共感指数」によるスコアリング：「共感」「憧れ」「親近感」といった曖昧な感性指標を数値化。AIが投稿前にエンゲージメントを予測し、A/Bテストを高速で実行します。- 予測駆動型アプローチ：「投稿して結果を待つ」のではなく、AIが事前に成果を予測し、勝率の高い施策のみを打つ「攻め」の運用が可能です。

■導入による劇的な変化

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11944/table/519_1_50ea5508a5d88c0103f644365289f85b.jpg?v=202603091051 ]

「センスを、サイエンスへ。」そして、SNSを「消費するもの」から「資産」へ。

リデルは、7,000社の実践知をAIに実装した「AI駆動SNS運用」により、属人性を排した確実な成果の再現を可能にします。SNSアカウントが単なる情報発信の場ではなく、企業の持続的な成長を牽引する強力な「資産」へと変わる未来を、私たちは創造してまいります。

