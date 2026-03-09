【イベント事後レポート】阿波尾鶏・比内地鶏・十文字鶏など4種の鶏肉食べ比べ体験と鶏すき焼きで、鶏肉の奥深さを満喫！精肉のプロと学ぶニュー・クイック「LMC NQラボ.」開催

株式会社ニュー・クイック

全国に84店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、同社が運営するお肉好きのためのオンラインコミュニティ「LOVES MEAT Community（以下、LMC）」(https://lmc.new-quick.co.jp/)の参加型イベント『お肉の新しい発見と感動を分かち合う「LMC NQラボ.」（ニク ラボ.）～鶏肉の常識が変わる!? 鶏肉食べ比べ＆鶏すき焼き体験会～』を、ニュー・クイック仲宿テストキッチン（東京都板橋区）にて2026年3月4日（水）に開催しました。

『LOVES MEAT Community（LMC）』は、ニュー・クイック創業50周年を記念して開設された、お肉好きのためのオンラインコミュニティサイトです。対面販売を大切にしてきたニュー・クイックが、店舗の外でもお客様とのつながりを育む場としてスタートしました。参加条件は「お肉が好き！」という気持ちだけ。会員登録（無料）により、限定イベントへの参加や発売前商品の試食会などに参加することができます。

参加イベントとして3回目の開催となるお肉の研究室「LMC NQラボ.（ニク ラボ.）」は、お肉に関する知識を“聞く”だけでなく、実際に“体験する”ことを重視したイベントシリーズです。今回は、身近な食材でありながらその違いを意識する機会の少ない“鶏肉”をテーマに実施しました。

■ お肉のプロが厳選！「4種の鶏肉」食べ比べ

イベント前半では、ニュー・クイックの鶏肉バイヤー・佐野による解説のもと、日本で流通する鶏肉の種類や特徴について学びながら、実際に食べ比べの試食を行いました。

まず、鶏肉が食卓に上がる頻度について参加者に質問したところ、「週に3回以上」と答える方が多く、鶏肉が日常の食卓に欠かせない食材であることが改めてうかがえました。さらに、比較的お手頃な食材というイメージの強い「鶏むね肉」について、近年価格が上昇している傾向があることを紹介すると、出席者全員がうなずく場面も見られ、参加者同士で共感の声が広がりました。

続いて、日本で流通する食用鶏肉の種類について解説。鶏肉は大きく「地鶏」「銘柄鶏」「ブロイラー」の3種類に分類されます。地鶏は長期間飼育されることで旨味が強く、銘柄鶏は飼料や飼育環境の工夫によって風味を高めた鶏肉、ブロイラーはやわらかくクセが少ないのが特徴です。

今回の食べ比べでは、地鶏の「阿波尾鶏」「比内地鶏」、銘柄鶏の「十文字鶏」、そして「国産ブロイラー」の4種類を塩焼きで提供しました。素材本来の旨味や弾力、香りの違いをダイレクトに体験できる内容となりました。

参加者からは「鶏の種類による食感や味の違いがよく分かった」「普段はブロイラーしか食べないので新鮮だった」「料理に合わせて鶏肉を選びたいと思った」「食べ比べる機会はなかなかないので面白い」といった声が寄せられ、体験を通じて鶏肉の奥深さを実感する機会となりました。

■ 新たな食体験「鶏すき焼き」の試食

後半では、ニュー・クイックが提案する新しい食べ方「鶏すき焼き」を紹介し、試食を実施しました。鶏すき焼きは、甘辛い醤油ベースの割り下で鶏肉や野菜を煮込み、溶き卵につけて食べる料理で、一般的なすき焼きと同様の調理法ながら、鶏肉ならではのあっさりとした旨味や皮の香ばしさを楽しめる点が特徴です。

今回は、銘柄鶏の「十文字鶏」と地鶏の「名古屋コーチン」の2種類で食べ比べを実施。十文字鶏はやわらかな食感、名古屋コーチンは噛みしめた際に広がる濃い旨味が印象的で、それぞれの違った魅力を楽しめるという声が聞かれました。

実は牛すき焼きよりも古い歴史を持つともいわれ、愛知県では「ひきずり」と呼ばれる郷土料理として親しまれるなど、日本各地に根付く食文化のひとつでもあります。試食だけでなく、家庭で再現できる調理ポイントも紹介され、参加者は熱心に耳を傾けていました。

イベント後のアンケートでは、参加者15名から「また参加したい」「知人に紹介したい」ともに平均10点（10点満点）と非常に高い評価を獲得しました。特に鶏肉4種の食べ比べについては「味や食感の違いがよく分かった」といった声が多く寄せられ、鶏すき焼きについても「家でも作ってみたい」と好評でした。

お肉の研究室「LMC NQラボ.（ニク ラボ.）」は、店舗では伝えきれない知識や体験を共有することで、お客様との新しい関係づくりを目指した取り組みです。今後もLMCを通じて、お肉をより身近に、より楽しく感じていただける機会を提供してまいります。

イベント概要

■イベント名：LMC NQラボ. ～鶏肉の常識が変わる!?鶏肉食べ比べ&鶏すき焼き体験会～

■開催日時：2026年3月4日(水) １.12:00～13:30 ２.15:00～16:30 （※2部制）

■開催場所：ニュー・クイック仲宿テストキッチン（東京都板橋区仲宿60-12 平和ビル2階）

■募集人数：各回10名（合計20名）

■参加費：無料（会場までの交通費・宿泊費は自己負担となります）

■参加条件：18歳以上の「LOVES MEAT Community」会員様

※未成年のみでの参加は不可（大人1名につき未成年1名まで同伴可）

『LOVES MEAT Community』とは？

会社概要

社名 ：株式会社ニュー・クイック

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表 ：代表取締役 林 浩二

設立 ：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL ：http://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に84店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。