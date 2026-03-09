【佐渡汽船】新潟港発着『とっておきの佐渡日帰り満喫の旅』発売

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、新潟港発着の日帰り旅行プラン「とっておきの佐渡日帰り満喫の旅（３月～8月）」を、発売いたしました。

本プランは、佐渡の人気スポットをバスガイドとまわる、往復乗船券と昼食がセットになった日帰り旅行プランです。毎年多くのお客様にご利用いただく人気の本プランは、今年も佐渡の魅力を凝縮した3つのコースをご用意。世界文化遺産「佐渡島の金山」をはじめ、砂金採り体験やたらい舟体験、初夏限定の大野亀トビシマカンゾウ散策など、ぜひお好みにあわせて佐渡を満喫してください。

≪設定期間≫

2026年3月20日(金・祝)～2026年8月30日(日)

※コース毎に設定日が異なります。詳しくは出発日カレンダーにてご確認ください。

≪コース≫

【Aコース】世界文化遺産登録「佐渡島の金山」とトキを訪ねるコース

●行程

新潟港(07:55)～ｼ゛ｪｯﾄﾌｫｲﾙ～(09:02)両津港＝＝トキの森公園＝＝尾畑酒造＝＝佐渡歴史伝説館(昼食)＝＝佐渡金山＝＝北沢浮遊選鉱場跡＝＝両津港(16:05)～ｶｰﾌｪﾘｰ2等～(18:35着)新潟港

※希望者のみ、尾畑酒造にて有料試飲(1杯200円、盃付き3杯600円)を当日現地支払いでご利用いただけます。

【Bコース】砂金採りとたらい舟体験、トキをみつけるコース

●行程

新潟港(07:55発)～ｼ゛ｪｯﾄﾌｫｲﾙ～(09:02着)両津港＝＝トキのテラス＝＝佐渡西三川ゴールドパーク＝＝小木家(昼食)＝＝千石船展示館＝＝力屋観光汽船＝＝両津港(16:05)～ｶｰﾌｪﾘｰ2等～(18:35着)新潟港

※希望者のみ、4歳以上の幼児の砂金採り体験（800円）、たらい舟体験(400円)を当日現地支払いでご利用いただけます。

【Cコース】【初夏限定！】大野亀のトビシマカンゾウ散策コース

●行程

新潟港(07:55発)～ｼ゛ｪｯﾄﾌｫｲﾙ～(09:02着)両津港＝＝二ツ亀＝＝大野亀＝＝佐渡歴史伝説館（昼食）＝＝佐渡金山＝＝両津港(16:05)～ｶｰﾌｪﾘｰ2等～(18:35着)新潟港

≪ご旅行代金/1名様あたり/税込≫

【A・Cコース】

大人：15,800円

小児：10,000円

【Bコース】

大人：16,800円

小児：12,000円

※幼児のご旅行代金については、公式ホームページの商品紹介ページよりご確認ください。

≪旅行代金に含まれるもの≫

往復乗船代（往路ジェットフォイル、復路カーフェリー2等）

観光バス代（バスガイド付き）

施設入館料・体験料

昼食代

※コースによってメニューが違います。詳しくは旅行詳細ページにてご確認ください。

≪追加オプション/追加代金/税込≫

復路をカーフェリー2等からジェットフォイルへ変更 追加代金

大人：1,680円

小児：840円

※ジェットフォイルへ変更する方はカーフェリー出航後（16:05以降）の便へご乗船ください。

※2等席から1等席へのご変更については、予約時に承れません。ご旅行当日に両津港にて空き状況を各自で確認していただき、空席があった場合のみ、当日差額支払いにてご変更可能です。

≪予約受付≫

大人1名様よりお申込み可能です。

佐渡汽船公式ホームページからお申し込みください。

→（インターネット申込）https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mankitsu2026/

＜お問い合わせナビダイヤル＞ 0570-200310

営業時間 10:00～13:00 , 14:00～17:00 日曜・祝日を除く）