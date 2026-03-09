【町中華 丸福飯店】テイクアウトメニュー販売開始！“厚切りレバニラ”などの中華料理をお家でも

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『町中華 丸福飯店 豊橋向山本店』は、2026年3月9日(月)より一部商品で、テイクアウトメニューの販売を開始をいたします。

テイクアウトメニューについて

看板商品である、厚切りでジューシーな「【名物】厚切りレバニラ炒め」や、ふわとろ卵に甘酢あんがたっぷりかかった「ふわとろ天津飯【甘酢あん】」、パリッと香ばしい羽付きの「餃子」などを、テイクアウトで販売いたします。

どこか懐かしくてホッとする商品を、ぜひご自宅や職場でもお楽しみください。

◼️販売店舗：『町中華 丸福飯店 豊橋向山本店』

◼️受付時間：10:30-23:00

『町中華 丸福飯店』について

※テイクアウトは各商品につき＋30円(税込33円)の容器代・包装代を別途いただいております「丸福中華そば」

自慢の看板メニューは「丸福中華そば」。一杯490円（税込539円）というお手頃な価格を実現しながら、スープは豚ガラをベースに、煮干しや香味野菜などの旨みを丁寧に合わせ引いた、どこか懐かしくも奥深い味わいの醤油仕立て。店内で製麺、熟成されたこだわりの“もちもち麺”が絡む、本格中華そばです。また、「たっぷり野菜の旨塩タンメン」や、食べ応えのある「釜玉油そば」など、気分に合わせて選べる多彩な麺メニューも魅力です。

定食や一品料理も豊富で、厚切りでジューシーな「【名物】厚切りレバニラ炒め」や、食欲をそそる「回鍋肉」、とろとろの餡がたまらない「ふわとろ天津飯【甘酢あん】」など、定番メニューが勢揃いしています。中華定食は「ライス大盛り無料」に加え、ザーサイが付く、ボリューム満点のセットとなっており、ガッツリ食べたい時にも最適です。

さらに、小さなお子様にはおもちゃが付いて90円(税込99円)という「お子さま中華そば【おもちゃ付】」をご用意。店内にはカウンター席と広々としたボックス席を完備しているため、おひとり様からご家族連れまで、あらゆるシーンでお楽しみいただけます。

『町中華 丸福飯店 豊橋向山本店』

住所：愛知県豊橋市向山町字川北14-1

電話：0532-21-6001

営業時間：10:30-23:30(LO23:00)

定休日：年末年始

席数：46席

駐車場台数：42台

公式HP：https://www.marufukuhanten.jp/

『町中華 丸福飯店』アプリについて



＜App Store＞https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%B8%E7%A6%8F%E9%A3%AF%E5%BA%97/id6470181454

＜Google Play＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.chukasoba_marufuku.members&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.chukasoba_marufuku.members&hl=ja)

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年1月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/