「ITの知識がなくても大丈夫」AI品質保証の研究開発ラボ「Qurated」を創設

合同会社デザインL

合同会社デザインL（CTO：鈴木保乃香）とReIT合同会社（代表：山田翔太郎）は、AI技術の研究開発と高品質な実装を専門とするラボ「Qurated（キュレイテッド）」を共同で創設したことをお知らせいたします。

公式サイト：https://quratedlab.com/

■ Qurated創設の背景

近年、AI技術の進化により「AIがコードを書く」時代が到来しました。しかし、多くの企業が直面しているのは「AIを使ってみたいが、何から始めればいいかわからない」「AIで作ったものが本当にビジネスで使えるのか不安」という課題です。AIが生成したコードやシステムが、実際のビジネス現場で安全かつ高品質に動作するかどうかは、専門的な品質保証なしには判断が困難です。

Quratedは、こうした課題を解決するために誕生しました。名前の由来は「Quality（品質）」と「Curated（精選された）」を掛け合わせた造語であり、AIが生成したものをプロフェッショナルのプロセスと技術力で精選し、ビジネスで確実に使える品質へと昇華させるという理念を表しています。

■ 「ITの専門知識がなくても大丈夫」- 非IT企業に寄り添うAIパートナー

Quratedが最も大切にしているのは、「ITの専門知識がなくても大丈夫」という姿勢です。AI活用に関心はあるものの、専門的な知識や社内のIT人材が不足しているために一歩を踏み出せない企業は少なくありません。

Quratedでは、ビジネスの言葉で対話する要件定義を行い、お客様が実現したいことを丁寧にヒアリングします。技術的な専門用語を使わず、お客様のビジネス課題をそのまま受け止めた上で、最適なAIソリューションをご提案いたします。「こんなことできる？」というアイデア段階からのご相談も歓迎しており、まずは無料でお話をお伺いする体制を整えています。

■ Quratedの3つの強み

Quratedは、以下の3つのコアバリューを軸にサービスを提供いたします。

1. AI駆動の品質保証

独自開発の多数の専門AIエージェントによる自動コードレビューと、国際規格ISO 25010およびJSTQB準拠のテスト設計を実施。カバレッジ85%以上の自動品質スキャンにより、バグを未然に防ぐ堅牢なシステムを構築します。AIが生成したコードであっても、人間のプロフェッショナルとAIエージェントの二重チェックにより、ビジネスで安心して使える品質を担保します。

2. モダンフルスタック開発

React、Astro（フロントエンド）、Go、Node.js（バックエンド）、AWS（インフラ）、Flutter（モバイルアプリ）まで、最新の技術スタックを網羅。従来の開発期間を半分に短縮する超高速・高品質な開発体制を実現しています。

3. ビジネス伴走×UX設計

自社SaaS運用で培った「マニュアル不要のUI/UX設計」と、ビジネスの言葉で対話する要件定義を強みとしています。お客様が日々使うシステムだからこそ、直感的に操作でき、導入後の運用負荷を最小限に抑える設計を徹底しています。

■ 実績と研究開発

Quratedはすでに複数のプロジェクトで実績を積み重ねています。

・Philoz：16ペルソナシステムによる個性ベースのエンジニア×企業マッチングプラットフォーム。企画・要件定義からフルスタック開発まで一貫対応。

・BizCardAI：Llama 4搭載の高精度AI名刺管理ツール。CI/CDによる完全自動デプロイを実現。

・Qnagu：10言語対応のインバウンド向け多言語チャットSaaS。QRコードによる直感的なUIで導入ハードルを劇的に低減。

・AI-Driven QA Platform：多数の専門AIエージェントとJIRA自動連携による次世代品質管理基盤の研究開発。

これらの実績は、AI技術を実ビジネスに適用してきた確かなノウハウの証です。

■ ご相談・お問い合わせについて

Quratedでは、以下の3つの形態でお客様をサポートいたします。

・スポット開発：要件定義から納品まで、明確な要件がある単発プロジェクト向け。スピード重視の開発体制。

・伴走パートナー（月額契約）：中長期での開発パートナーとして、プロダクトの成長とともに伴走する契約形態。

・相談・PoC：アイデア段階でのご相談、技術調査、プロトタイプ作成など。小さく始めて検証するアプローチ。

「AIに興味はあるが、何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。無料相談を随時受け付けております。

お問い合わせ・無料相談：https://quratedlab.com/

■ 会社概要

【合同会社デザインL】

CTO：鈴木 保乃香

事業内容：SaaSプロダクト企画・開発、受託開発、UI/UX設計

技術領域：React / Next.js / Go / Node.js / AWS / GCP

実績：5以上の自社SaaSプロダクト企画・開発、フルスタック開発統括

【ReIT合同会社】

代表：山田 翔太郎

事業内容：AI品質保証プラットフォーム開発、プロジェクト統括、ビジネス戦略

実績：50以上のプロジェクト統括、AI-Driven QA Platform開発

【Qurated（キュレイテッド）】

公式サイト：https://quratedlab.com/

設立：2026年

事業内容：AI技術の研究開発、AI駆動の品質保証、モダンフルスタック開発、ビジネス伴走型UX設計