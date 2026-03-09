新社会人へエールを！卒業式の思い出づくりを応援。大学卒業式の3月16日（月）に約100人の《無料撮影イベント》を開催！新社会人のインタビューも可能です。
卒業袴でもスーツでも、人生の節目の記念を楽しく残します。
株式会社エスエーホールディングス（本社：広島県呉市、代表取締役：相川真太郎）傘下のグループ会社で、フォトスタジオを展開する株式会社スタジオアイ（本社、代表取締役：同）が運営する『トータルスタジオフォセット』は、今春ご卒業を迎える皆さまを対象に「ご卒業記念 無料撮影イベント」を実施します。2025年3月16日（月）に、広島市中区河原町のフォセット広島店にて人生の節目の思い出に華を添えます。
2026年に大学を卒業する世代は、入学直後から新型コロナウイルスの影響を受け、オンライン授業や活動制限など、従来の大学生活とは異なる環境で学生生活を送ってきました。
サークル活動や学園祭、友人との交流など、多くの青春の時間が制限される中で努力を続け、ついに卒業という節目を迎えます。
トータルスタジオフォセットでは、そんな卒業生の皆さまへ
「社会へ羽ばたく門出を、最高の一枚として残してほしい」
という想いから、卒業式当日にプロカメラマンによる無料撮影会を実施します。
ポーズだって思いのままに、とにかく楽しく！
コロナ世代の門出を写真で応援
今回卒業を迎える世代は
・入学直後からオンライン授業
・サークル活動の制限
・学園祭の中止
など、大学生活の多くをコロナ禍の影響下で過ごしてきました。そのような環境の中でも学び続け、社会へ羽ばたく卒業生の門出を、写真館として応援したいという想いから本企画を立ち上げました。
フォセットはこれまで・七五三・成人式・入園入学・誕生日・家族写真など、人生の節目を写真として残すお手伝いをしてきました。今回のイベントも、人生の大きな節目である「大学卒業」を写真で残してほしいという想いを込めた取り組みです。
卒業生へエールを届ける特別企画
当日は、卒業生の皆さまに
・袴姿での記念撮影
・友人同士のグループ撮影
・家族との記念撮影
など、卒業という人生の節目を自由に写真として残していただきます。撮影した写真データはその場でプレゼントし、卒業生の新たな門出を祝福します。
また、会場では
「未来の自分へのメッセージボード」
を設置し、卒業生の皆さまに未来への想いを書いていただく予定です。「社会人として頑張る」「夢を叶える」「世界に挑戦する」
など、それぞれの未来へのメッセージとともに撮影することで、卒業という節目の想いを写真として残します。
※写真は2025年1月の「成人式当日無料撮影イベント」
イベント概要
開催日：2026年3月16日（月）9時～16時予定
開催場所：トータルスタジオフォセット広島店
対象：2026年大学卒業生
内容：プロカメラマンによる撮影＆撮影データプレゼント
参加費：無料
<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社スタジオアイ マーケティング部
担当: 林（080-5750‐6064）
E-mail:hayashi@studioai.jp