安全確認をもっと簡単に「勾配アイ」新登場！

株式会社レンタルのニッケン

2026年3月9日

株式会社レンタルのニッケン

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、社長：齊藤良幸）は、建設現場で使用されている段差養生スロープの勾配が、高所作業車が安全に走行できる範囲内かどうかを簡単に確認できる視覚判定ツール「勾配アイ」を開発いたしました。

１．開発の背景

建設現場における高所作業車（テーブルリフト）の転倒事故は、段差養生スロープの走行時に多く発生していると言われています。その主な要因の一つとして、スロープの勾配が建築基準法で定める1/8勾配（約7.1度）を超えているケースが指摘されています。

しかし実際現場では、

・勾配を測るツールがない・測定作業に手間がかかる・作業者の経験や感覚に頼るしかない

といった理由により、“危険に気づけないまま運用されてしまう”状況が続いていました。この課題を解決するため、新商品「勾配アイ」を開発しました。この商品は、スロープに当てるだけで勾配が基準内か否かを視覚的に確認でき、特別な知識や測定作業を必要とせず、現場の安全確認を直感的に行えます。本商品の導入により、高所作業車の転倒事故防止と、建設現場全体の安全性向上に寄与することが期待されます。

２．製品の特長

1）瞬時に判断できる視覚判定ツール

・スロープに当てるだけで、1/8勾配以内かどうかを一目で確認可能

・誰でも同じ基準で安全確認可能

2）カードサイズのコンパクト設計

・ポケットサイズで、持ち運びも管理も簡単

・現場での携帯性に優れています

3）経験や感覚に頼らない安全管理を実現

・測定や専門知識が不要で、作業者の習熟度に関係なく、均一な安全判断が可能

レンタルのニッケンはこれからも、建設現場の「危険の見える化」を推進し、労働災害の防止と安全性向上に貢献する商品の開発・提供を進めてまいります。