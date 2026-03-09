【3点限定20％OFF】レアな逸品「虎竹の赤染傘立て」YouTube特別販売

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、職人さんの倉庫に大切に保管されていた希少な竹細工「虎竹の赤染傘立て」を、YouTube特別販売として販売開始しました。数量限定のため、お見逃しなく。

【YouTube特別20％OFF】数量限定特別価格！虎竹赤染傘立て

この傘立てに使われているのは、高知県須崎市安和の特産品である虎斑竹（とらふだけ）。独特の虎模様を持つ竹材として知られ、その個性的な表情と丈夫さを活かし、熟練の竹職人が一つ一つ丁寧に編み上げています。虎竹を染めて仕上げた傘立ては現在では制作する職人も少なく、今回ご紹介する品はまさに貴重な竹細工です。

左・中央：Aタイプ、右：Bタイプ

今回ご用意したのは2タイプ。Aタイプは、虎竹らしい模様がしっかり入った「虎」と、模様の少ない「白」を組み合わせたデザインで、美しいコントラストが魅力です。数量は2点限り。玄関先に置くだけで、虎竹ならではの自然な表情が空間に趣を添えます。

一方のBタイプは、虎竹をより深みのある濃い赤色に染め上げて大胆に編み上げた、重厚感あふれるデザイン。力強い存在感を放つ仕上がりで、こちらは1点のみの現品限りとなります。

いずれの傘立ても、底部分にはしっかりとした力竹を入れて強度を高め、内部にはスチール製の傘入れをセット。その底には雨水を受け止めるプラスチック皿を備えており、届いたその日からすぐに使用できます。

自然素材ならではの風合いと、虎竹が持つ唯一無二の表情。手仕事による竹細工の魅力が詰まった傘立ては、玄関にさりげない存在感を添えてくれます。職人の倉庫から見つかった貴重な竹細工のため、いずれも現品限りとなります。気になる方はぜひお早めにご覧ください。この機会に虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

＜2026年3月6日（金）より販売開始＞

通常価格 48,000円（税込）のところ

特別価格 38,400円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/event/outlet/group1/ev00802

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）