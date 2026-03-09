株式会社ラフリエ、2026年国際女性デー特別イベントでゲストスピーチ企業として登壇

マイナビ主催 2026年国際女性デー特別イベントとは

株式会社ラフリエ

2026年3月8日の国際女性デーでは、「Give to Gain」が共通テーマの一つとなっています。

国際女性デーを2日後に控えた2026年3月6日マイナビ社主催の特別イベントを東京・歌舞伎座タワー29Fにて開催されました。

・イベント名

2026年国際女性デー 特別イベント「GIVE to GAIN」-組織変革を加速させる新たな視点を-

主催：株式会社マイナビ

「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD」 受賞企業としてラフリエが登壇

同イベントは2部構成で行われ前半にて

「選ばれる企業が実践する、多様な人材が活躍できる職場づくりとは？」

をテーマにしたパネルディスカッションが行われました。

当社は2026年2月19日に行われた厚生労働省後援の「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD2026」にて大阪企業で唯一の受賞企業となりました。

その受賞企業の中から、女性活躍において組織改革で成功した3社が選出されその1社として当社が選出され、前半のパネルディスカッションにて当社代表の正木が登壇しゲストスピーチを行いました。

現代の企業において、女性の活躍推進は持続的成長に欠かせない重要なテーマです。しかし、キャリア形成機会の格差やライフイベントとの両立の難しさ、管理職比率の低さなど、女性が能力を十分に発揮するためには多くの課題があります。本ディスカッションでは、これらの課題を実例を基に深掘りし、女性活躍の推進と人材確保の実現に向けた当社の取り組みを共有しました

【代表コメント】

この度は、女性の活躍を促進する弊社と親和性の高いイベントに参加し、パネルディスカッションにて登壇できたことを大変感謝しております。

上場企業および設立60年を超える歴史ある企業と共に登壇させて頂きトークセッションを行い、多くの学びを得ることができました。

モデレーターのマイナビ転職編集長の瀧川様からのご質問にお答えすることを通じて、弊社のこれまでを振り返る良い機会となりました。

また、共に登壇しましたオンワードホールディングス様・豊玉タクシー様のお話からは、次の課題や取り組みを再認識できる貴重な体験を得ました。

本トークセッションにご参加いただいた皆様やメディアの皆様に、弊社の取り組みや想いが届き、一つでも持ち帰っていただけていれば幸いです。

今後も現状に満足せず成長を続け、弊社に関わる全ての方々へ恩返しができるよう努めてまいります。

株式会社ラフリエ 代表取締役 正木桂司

