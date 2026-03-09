【最大62%相当を還元！※1】東北エリアのローソン1,175店舗限定で「レシチャレ」キャンペーンを開催！　本日3月9日（月）よりスタート

クラシル株式会社

節約アプリ「レシチャレ」は、2026年3月9日（月）～3月29日（日）の期間、東北エリア（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）のローソン店舗限定で、対象商品を購入したレシートを投稿するとレシチャレコインが付与される大型キャンペーンを実施します。

「レシチャレ」×「ローソン」待望の初キャンペーンが東北限定で実現

新生活の準備が始まる3月、東北エリアにお住まいの皆さまの毎日を応援すべく、株式会社ローソン（東北カンパニー）とともに、「レシチャレ」として初となるローソン店舗でのキャンペーン実施が実現いたしました。対象となる東北6県の1,175店舗にて、日々のお買い物がさらにお得になる機会を提供します。

「MACHI cafe」からカップ麺まで、選べる楽しさ全32商品

本キャンペーンでは、ローソンの看板ブランド「MACHI cafe」をはじめ、ローソンの新プライベートブランド「3つ星ローソン」の飲料、お菓子、ストックに便利なカップ麺まで、毎日の暮らしに欠かせない全32商品をラインナップいたしました。

対象商品を購入したレシートを「レシチャレ」アプリでアップロードするだけでポイントを獲得いただけます。「移動する」「チラシを見る」といった日常の動作でポイントが貯まる「レシチャレ」を活用し、お近くのローソンで賢く・お得な体験をお楽しみください。

※1 キャンペーン期間中であっても、予告なく終了または対象商品が減少する場合がございます。また、市場動向や在庫状況により、還元率や対象商品は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

対象商品と付与ポイントについて

MACHI cafe

バランスを極めたコクと旨みが特長の「コーヒー」や、生乳100％使用牛乳と牛乳に合う豆に徹底的にこだわった「カフェラテ」など計10商品が対象です。

【対象商品】

・コーヒー（S）／100円相当ポイント

・コーヒー（M）／100円相当ポイント

・コーヒー（L）／100円相当ポイント

・アイスコーヒー（S）／60円相当ポイント

・アイスコーヒー（M）／100円相当ポイント

・カフェラテ（M）／60円相当ポイント

・カフェラテ（L）／100円相当ポイント

・メガホットカフェラテ／100円相当ポイント

・アイスカフェラテ（M）／100円相当ポイント

・メガアイスカフェラテ／120円相当ポイント

その他の商品

まろやかな旨みの「緑茶」や、出汁にこだわった「きつねうどん」をはじめ、本格的な味わいの「ビーフカレー」など毎日の食卓を支えるバラエティ豊かな商品が対象です。

麦のうまみが際立つ「ゴールドマスター生」や、パラパラ食感にこだわった「炒飯」など、手軽に贅沢気分を味わえる厳選ラインナップをお楽しみください。

【対象商品】

◼︎三ツ星ローソンブランド

１．ローソンオリジナル飲料

・天然水 600ml／40円相当ポイント

・天然水 2L／40円相当ポイント

・ルイボスティー 600ml／40円相当ポイント

・緑茶 600ml／40円相当ポイント

２．ローソンオリジナル加工食品

・天ぷらそば／50円相当ポイント

・きつねうどん／50円相当ポイント

・長ねぎと油揚げのおみそ汁／40円相当ポイント

・1食分の野菜が摂れるおみそ汁／50円相当ポイント

・大盛りコシヒカリ ごはん／60円相当ポイント

・コシヒカリごはん 180g／50円相当ポイント

・牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 甘口／40円相当ポイント

・牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 中辛／40円相当ポイント

・牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 辛口／40円相当ポイント

３．ローソンオリジナル菓子

・4種のデラックスミックスナッツ 86g／120円相当ポイント

・おしゃぶりあたりめ 16g／60円相当ポイント

・ザクッとポテトこだわりの塩味 57g／40円相当ポイント

・パリッと香ばしいえびっぷり 38g／40円相当ポイント

４．ローソンオリジナル発泡酒

・ゴールドマスター生 500ml／60円相当ポイント

・ゴールドマスター生 350ml／50円相当ポイント

５．ローソンオリジナル冷凍食品

・レンジで簡単！焼餃子／50円相当ポイント

・炒飯／50円相当ポイント

◼︎ナチュラルローソンブランド

・素焼きミックスナッツ 35g／60円相当ポイント

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

キャンペーン応募方法

・実施期間

2026年3月9日（月）～3月29日（日）

・応募方法

「レシチャレ」アプリ内から、それぞれの商品画像をタップし、対象商品を購入したレシートをアップロードしてください。

・賞品

レシチャレコイン

※レシートアップロードから最長1週間以内にコインを謹呈します。

※「レシチャレ」アプリ内のキャンペーンページからの応募のみ有効です。

※対象商品1点ごとにレシート応募・審査通過でポイントを進呈いたします。

※お一人様、同一商品でのご応募を含め複数回のご応募が可能ですが、1日あたりのご応募は各商品につき5回までを上限とさせていただきます。

※購入日が上記期間外のものは対象外です。

※期間中であっても規定数に達し次第終了します。

※期間を予告なく延長する可能性がございます。

-------------

■節約アプリ「レシチャレ」について

レシチャレは、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のコインを獲得し、ためたコインは様々な特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。

「レシチャレ」サービスサイト

https://about.rewards.kurashiru.com/

-------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp