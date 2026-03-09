南インド・ハイデラバードで日本語教育『Indobox Academy』を開校

Indobox株式会社

Indobox株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：丹治大佑）のインド現地法人であるIndobox India Private Limited（インド国テランガナ州ハイデラバード）は、2026年2月25日に日本語教育施設「Indobox Academy」をハイデラバードに開校致しました。

Indoboxの人材事業の一環として、自前の日本語教育から人材マッチングプラットフォーム「IndiGate(http://indigate.jp/)」への連携を強化し、日本で深刻な人手不足に悩む企業や、今後インド展開を検討する企業、優秀なインド人材を獲得したい企業への就職可能性を高めるべく教育の質にこだわった日本語教育を提供します。

本施設は、現地パートナー企業 Genesys Informatics India Private Limited社が運営する人材トレーニング機関 VIVEN Embedded Academy（在ハイデラバード）内に教室を設置し、クラス運営を行います。尚、開校日には両社間にて「日印での人材育成分野における連携を深める内容に基づいた覚書（MOU）」を締結しました。

開校式には多くのインド人とハイデラバード在住の日本関係者らが参加

○開校の背景

近年、日本企業のインド人材活用への関心の高まりをうけ、インドでは日本語教育の機会が増え続けています。しかし、インド人材、特に大卒の新卒生や卒業後に数年間の社会経験がある人材の日本企業への就職の機会は、伸びていないのが現実です。そこには、インドにおける日本語教育レベルと、日本企業が期待する日本語スキルの間に大きなギャップが存在しており、また、JLPT（日本語能力試験）による日本語レベルだけで候補者の能力を判断することによるミスマッチも散見されています。

Indoboxでは、自社の人材マッチングプラットフォーム「IndiGate」において企業と人材を繋げるだけではなく、「採用する側とされる側が、お互いに満足するための人づくり」の重要性を実感し、自前の日本語教育『Indobox Academy』の開校に至りました。

■Indobox Academyの特徴



Indobox Academyは、日本人ネイティブ日本語教師による質の高い指導を提供します。対象レベルは日本語検定 N5からN3までをカバーし、日本語教育のみならず日本のビジネスマナー研修も取り入れ、実践的なスキル習得を目指します。また、受講生のモチベーション向上および日本企業側においてインド人材のポテンシャルの高さを実感してもらうべく、日本からの視察団との交流機会や、ジョブフェアへの参加、定期的な日本人によるゲストスピーチ、文化ワークショップも積極的に行います。加えて、日本人による就職相談カウンセラーを配置し、受講者への個別相談の対応も行います。

■IndiGateについて



IndiGate(http://indigate.jp/)は、Indoboxが提供するインド人材に特化したEnd-to-Endの人材育成・紹介サービスです。日本語教育、日本文化・ビジネスマナー研修、日本企業向け「インド人と協働するためのサポート」を組み合わせ、インド全土のティア１・ティア２大学から選抜した人材および実務経験者を日本企業へマッチング。2025年12月にWebプラットフォームをサービス開始し、学生・中途・留学生のデータプールを活用したワンストップ支援を実現します。

・IndiGate (日本企業向け) http://indigate.jp/

・IndiGate (インド人候補者向け) https://www.indigate.work/

インド人材に特化したEnd-to-End育成・紹介サービス『IndiGate』開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000123456.html

Indobox株式会社／Indobox India Private Limitedについて

Indobox株式会社は、2023年5月に愛知県名古屋市（スタートアップ支援施設 STATION Ai(https://stationai.co.jp/)内）にて創業。Indobox India Private Limitedは、2024年12月にIndobox 株式会社の現地法人として南インド・テランガナ州ハイデラバード（インド最大のスタートアップ支援 T-Hub(https://t-hub.co/) 施設内）に拠点設立。経験豊富なインドビジネスのプロ集団。日印の文化・強みを融合し、新価値を創出するビジネスコンサルティング企業です。日本企業のインド進出支援コンサルティング、インド人材育成・人材紹介、協業型ビジネス創出を３つの柱としています。インド人材マッチングプラットフォーム「IndiGate」と、日本語教育事業「Indobox Academy」を通じ、教育から雇用までのソリューションを提供します

http://indobox.co.jp



Genesys Informatics India Private Limited（Genesys Info X）

2007年にハイデラバードに設立されたグローバルIT・テクノロジー企業。インドを拠点に、北米・欧州・中東・アフリカなど世界各地へのビジネス展開を行う。主にAI、機械学習、ブロックチェーン、クラウド、DevOps、ERP、IoT、組み込みシステム、半導体・量子コンピューティング関連などのデジタル変革サービスを提供

https://genesysinfox.com/

VIVEN Embedded Academy

ハイデラバードを拠点とする研究・トレーニングおよび組み込みソフトウェア開発企業です。 20年以上の経験を持つMNC出身の専門家集団が設立し、組み込みシステムとネットワーク製品の開発・トレーニングに特化しており、インド国内外でサービスを展開

https://vivenembedded.com/

MOU（覚書）の調印Genesys Informatics India Pvt Ltd社 CEOの Dr.Viinay Sarikonda氏と