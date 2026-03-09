渋谷スペイン坂「NONLECTURE books/arts」に常設スペースを設置

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO：渡辺 貴生）は、合同会社ノンレクチャーが2026年3月13日に渋谷PARCO運営のZERO GATE（渋谷スペイン坂）にオープンする「NONLECTURE books/arts」内に、当社のフィロソフィーを表現する常設スペースを設けます。

当社は「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」というパーパスを掲げ、人と自然の関係を考える取り組みを継続してきました。本常設スペースでは、展示や選書を通じて、本、アート、写真、哲学などの多分野を横断することで、プロダクトに留まらないゴールドウインの思想──自然と向き合う姿勢やものづくりの背景──を伝え、ゴールドウインが描く未来のあり方を探求します。



また、多様なカルチャーが交差する「渋谷」という場所でキュレーションを行うことにより、これまで接点の薄かった非スポーツ・非アウトドア層にリーチを図るとともに、インバウンド旅行者にも製品以外の文化的接点を提供し、認知と共感を広げることを目指します。



NONLECTURE、渋谷PARCO、ゴールドウインという異なる領域に立つ3者の視点が交差することで、本とアートを入口に、都市にいながら自然や身体への感度を見つめなおす時間を生み出します。



■ゴールドウイン常設スペースの内容

・ゴールドウイン選書棚

自然・素材・身体・思想を横断する写真集、エッセイ、思想書、実践的ガイドなどを中心に、約100冊の選書が並びます。Goldwin 0（※1）関連刊行物や協働作家の作品も含みます。

・ゴールドウインのフィロソフィーを表現した展示

本展ではゴールドウインが大切にしている価値観や、ものづくりの哲学に触れていただける展示を行います。「自然との距離」「日本の美意識」などをテーマに、年間を通して様々な企画を用意します。

第一弾として3月13日（金）～4月12日（日）に柏田氏の写真展を行います。



柏田テツヲ写真展『Boundary』

これまで一貫して人と自然の関係性を問い続けてきた作品群を、本展では「Boundary」というタイトルのもとに再構成します。「人と自然の境界はどこにあるのか。」「人と自然は交わることができるのか」を探求します。

（※1）Goldwin 0について

Goldwin 0は、カテゴリーやレーベル、国境を越えて存在する、メンズとウィメンズの機能的な衣服で構成されている実験的でテクニカルなプラットフォームです。単発のカプセルコレクションやコラボレーションとしてではなく、自然、科学、技術に根ざした品質と時代を超えた美しさを追求するプロジェクトです。



ゴールドウイン常設スペース概要

住 所 ｜東京都渋谷区宇田川町16-9 渋谷ZERO GATE B1F「NONLECTURE books/arts 」内

営業時間 ｜11:00～21:00

※ 定休日はNONLECTURE books/artsに準じます。詳細は店舗のWebサイトをご覧ください。

オープン日｜2026年3月13日（金）

店舗Webサイト｜https://nonlecture.jp/

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

