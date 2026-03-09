【全国初】株式会社ウェルモ、福岡市「金融・資産運用特区」認定第1号案件 『ウェルモ・ケアテック・ファンド1号』からの資金調達を完了

株式会社ウェルモ

介護領域の社会課題解決に取り組む株式会社ウェルモ（本社：福岡県福岡市、代表取締役会長兼社長：鹿野 佑介、以下「ウェルモ」）は、福岡市が内閣府より認定を受けた「金融・資産運用特区」における特例措置を活用した全国初（※1）の投資事業有限責任組合「Welmo CareTech Fund I（読み：ウェルモ・ケアテック・ファンド1号、正式名称：みなと特区認定１号投資事業有限責任組合）」からの資金調達を完了したことをお知らせいたします。

本ファンドは、みなと投資株式会社（本社：福岡県福岡市）が無限責任組合員（GP）として運営を行い、ウェルモの理念に共感する個人投資家の方々に出資いただく、当社専用のターゲットファンドです。

※1：福岡市「金融・資産運用特区」における特例措置（国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業）を活用した投資事業有限責任組合として。

■ ファンド組成の背景とスキーム

福岡市は「金融・資産運用特区」に認定されており、認定事業者が組成するベンチャーファンドにおいて、個人投資家等の出資額に関する規制（出資総額の2分の1未満とする制限）が撤廃される特例措置が適用されます。本ファンドはこの規制緩和をいち早く活用して組成されています。

本ファンドの最大の特徴は、日頃より当社の理念に深く共感し、事業をご支援いただいている個人投資家（会社経営者等）の皆様 からファンドへご出資いただいている点にあります。

このスキームにより、単なる資金の出し手と受け手という関係を超え、ウェルモの成長を強く願い、伴走してくださる個人投資家（Welmoサポーターズ）によるファンドが実現しました。

なお、本ファンドは他社への出資は行わず、ウェルモの事業成長のみを支援するターゲットファンドとなります。

■ 資金調達の目的

現在、当社のケアテック製品・サービスに対し、顧客からの問い合わせが急増しており、対応する人員の不足が課題となっています。 今回調達した資金は、この需要に応えるため、営業（セールス）およびカスタマーサクセスの組織体制強化に重点的に投資いたします。

フロント組織の人員を拡充し、顧客へのサポート体制を盤石にすることで、さらなる事業成長と顧客満足度の向上を目指します。

■ 提供サービスと事業展開

「人ありき」のテクノロジーで、介護現場の課題解決と持続可能な社会システムの構築を目指し、以下のケアテック事業を展開しています。

１. 統合型介護業務支援AI

介護特化音声記録AI「ミルモレコーダー」

ケアプラン作成支援AI「ミルモプラン」

帳票生成AI・チャット型AIを統合した「ミルモAI プラットフォーム」

２. 介護事務業務自動化

RPAによるパソコン作業自動化「ミルモオートメーション」

３. 地域資源プラットフォーム

全国416自治体をカバーし26,100事業所超が利用する在宅介護情報集約・検索基盤「ミルモネット」

４. デジタル人材育成

医療・介護現場向けDXスキルeラーニング「ミルモラーニング」

【ファンド概要】

● 名称：Welmo CareTech Fund I（ウェルモ・ケアテック・ファンド1号）

● 正式名称：みなと特区認定１号投資事業有限責任組合

● 無限責任組合員（GP）：みなと投資株式会社

● 投資対象：株式会社ウェルモ（ターゲットファンド）

株式会社ウェルモについて

株式会社ウェルモは、『「人ありき」のテクノロジーで、一人ひとりが輝く社会を実現する』ことをパーパスに掲げ、介護業界向けの革新的な業務DXソリューションを提供しています。

25,900事業所のユーザーを抱える在宅介護の地域資源情報を集約するプラットフォーム「ミルモネット」「ミルモブック」や、AIを活用したパソコン作業自動化サービス「ミルモオートメーション」、音声文字起こし・要約を簡単に行う音声記録AI要約サービス「ミルモレコーダー」、医療・介護従事者向けの業界特化型eラーニングサービス「ミルモラーニング」、介護事業所コーポレートサイト制作・管理システム「ミルモネットプラス」、ケアプラン作成支援AI「ミルモプラン」などを展開し、専門知識と先端技術により、介護現場の課題解決に貢献しています。

・商号: 株式会社ウェルモ

・代表取締役会長兼社長: 鹿野 佑介

・URL：https://welmo.co.jp/

・設立: 2013年4月30日

・本店: 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11