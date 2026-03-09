【会場レポートをお届け！】BEYBLADE XのPOP UP SHOPがアニメイト池袋本店でついに開催！ 新商品や特別展示、キャンペーンもお見逃しなく！
2026年3月7日よりアニメイト池袋本店にて開催中の「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」。
現代版ベーゴマ『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）の最新シリーズ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』のPOP UP SHOPとして、これまで実施してきた、限定ステッカーがもらえるスタッフバトルやベイブレードの販売に加え、広大なフリーバトルスペースや新たなオリジナルグッズ、歴代のベイブレードとも出会える特別展示など、これまでの「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」からさらに進化した内容となっております。本稿では、会場の一部模様をレポートとしてお届けいたします！
■懐かしの “あのベイブレード”も！？ 特別展示がお出迎え！
POP UP SHOPはアニメイト池袋本店の7階SOUTHにて展開中。会場に入ると、まずは展示コーナーが来場者をお迎えします。『BEYBLADE X』のベイブレードがずらりと並んだショーケースや『ベイブレード』シリーズの歴史がわかる年表パネルなど、様々な展示を視覚的に楽しむことが可能。さらに今回は、第1世代『爆転シュート ベイブレード』・第2世代『メタルファイト ベイブレード』・第3世代『ベイブレードバースト』といった歴代のベイブレードも展示！ ぜひ懐かしの“あの”ベイブレードを見に来てください！
■最大12個のスタジアム！ 広大なフリーバトルスペースでバトルを楽しもう！
展示コーナーを抜けた先には、これまでの「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」でも大きな盛り上がりを見せていたフリーバトルスペースが、さらにパワーアップして登場！ 最大12個のスタジアム設置に加え、観客スペースを設置。また、これまで同様にベイブレードの貸し出しも実施しております。これにより、ブレーダーの方はもちろん、まだ『BEYBLADE X』をやったことがない方やベイブレードをお持ちでない方も白熱したバトルを楽しむことが可能に！
■限定ステッカーを手に入れろ！ スタッフバトルも開催！
これまで大好評だった「スタッフバトル」は今回も実施。アニメイトスタッフと1回バトルをして見事勝利すると、アニメイトロゴやアニメ店長がデザインされた「BEYBLADE X アニメイト コラボステッカー」をゲット！
開催初日から多くの挑戦者が集まり、バトルが始まると会場内は大熱狂。お気に入りのベイブレードで参加する方や、観客スペースから挑戦者を応援する方まで、あらゆる方がベイバトルを楽しむ空間となっていました。
△スタッフバトルイメージ
■ベイブレードに加えて、新たなオリジナルグッズも見逃せない！
さらに奥に進むと、グッズコーナーが展開されています。ベイブレードの販売はもちろん、これまでに登場した「ステンレスボトル」や「ロングタオル」に加え、バトルの掛け声がデザインされた「キャップ」やシルバーに輝く「ピンズ」といった新たなオリジナルグッズも販売中。また、「CX-00 【イベント限定】 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド」を含むイベント限定商品の販売も実施！ この機会をお見逃しなく。
△キャップ
△ピンズ
△キーホルダー
△ころっと アクリルフィギュアコレクション
■あいことばで景品ゲット！ くじ引きキャンペーンを開催！【小学生以下限定】
一部日程では、会場の出入り口付近にて小学生以下の方を対象としたくじ引きキャンペーンを実施。会場内に隠された“あいことば”を探して、くじ引きに挑戦しよう！ 「BEYBLADE X CX-01 スターター ドランブレイブS6-60V」が当たるかも…？ 開催日程を要チェック！
アニメイト池袋本店にて開催中の「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」会場で、ベイブレードを楽しもう！
■オンリーショップ情報
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト
開催期間・場所：2026年3月7日～3月29日：アニメイト池袋本店 7F SOUTH
開催内容：商品販売（オリジナルグッズ含む）、特別展示、フリーバトルスペース設置、スタッフバトル ほか
■関連施策情報
1) アニメイトスタッフバトル
開催日程：3月7日、3月8日、3月14日、3月15日、3月20日、3月21日、3月22日
いずれも13時～予定
開催場所：POP UP SHOP会場内
開催内容：アニメイトスタッフと1回バトルをして、勝利すると勝利賞をプレゼントいたします。
景品：
〈参加賞〉：スタートダッシュガイド2025
〈勝利賞〉：BEYBLADE X アニメイト コラボステッカー
参加資格：6歳以上
※イベントへの参加・整理券の配布などの詳細はHP・店頭に掲載いたします。
※整理券の数には限りがございます。
2）BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト コラボ記念 くじ引きキャンペーン
開催日程：3月7日、3月8日、3月14日、3月15日、3月20日、3月21日、3月22日、3月28日、
3月29日
開催場所：POP UP SHOP会場内 抽選会場
対象者：小学生以下の方
開催内容：「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」会場内にある“あいことば”を見つけて、くじ引きスタッフに伝えると、くじを1回引ける！
景品：
〈1等〉：BEYBLADE X CX-01 スターター ドランブレイブS6-60V
〈2等〉：BEYBLADE X アニメイト コラボステッカー
〈3等〉：お菓子
※抽選会への参加は、お1人様1回限りとなります。
※抽選会は、各日程景品がなくなり次第終了となります。
※景品の転売は禁止いたします。キャンセルや返品、交換はできません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■コラボステッカー権利表記
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) ＴＯＭＹ
(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦
■『ベイブレード』について
『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）は１９９９年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。これまでに第１世代『爆転シュート ベイブレード』（１９９９年～）、第２世代『メタルファイト ベイブレード』（２００８年～）、第３世代『ベイブレードバースト』（２０１５年～）の３つのシリーズを通して、世界８０以上の国と地域で累計５.６億個以上（２０２５年９月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてまいりました。２０２３年7月からは第4世代『BEYBLADE X』がスタート。ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化しています。
著作権表記: (C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO (C) ＴＯＭＹ
■関連URL
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト(https://www.animate.co.jp/onlyshop/37461/)
BEYBLADE X 公式ホームページ(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)