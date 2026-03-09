「KUNDAL」、国際女性デーを記念した限定ヘアケアキットをAmazonで発売
プレミアムパーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」は、3月8日の国際女性デーに合わせ、特別キット「ダメージケア 企画セット」をAmazonで発売します。
本商品は、ダメージヘア向けに設計された3ステップ構成のヘアケアキットです。毛髪タンパク質の結合に着目した処方を採用し、シャンプーからセラムまでの３ステップケアにより、髪のコンディションを整え、まとまりとツヤのある仕上がりへ導きます。
ダメージケア 企画セット
■ Step-by-Step：ダメージを根本からケアする「3ステップルーティン」
【洗う】プロテインダメージケアシャンプー バイオレットミュゲ (300ml)
傷んだ髪の構造を整えるタンパク質結合システムにより、髪の内側までうるおいを届け、柔らかな質感へと導きます。
【満たす】プロジェンダブルボンディングダメージヘアマスク バイオレットミュゲ (180g)
6種類のヒアルロン酸を配合したカプセルが髪にうるおいを与え、しっとりとしたまとまりを叶えます。
【整える】プロジェンダブルボンディングダメージヘアセラム バイオレットミュゲ (50ml)
ベタつきのない軽やかなテクスチャーが髪をやさしくコーティングし、毛先の枝毛やパサつきを集中補修します。
【限定ノベルティ】ピンク・シュシュ
本キットをご購入いただいた方のみにプレゼントされる限定アイテムです。
■ 香りのこだわり：KUNDALならではの「バイオレットミュゲ」
ミュゲ（すずらん）の上品な香りに、バイオレットハーブのフレッシュさを組合わせた、落ち着きのあるフローラルの香りです。
■ このような方におすすめ
・ カラーやヘアアイロンによるダメージが気になる方
・ パサつきやツヤ不足にお悩みの方
・ 国際女性デーにふさわしい、特別なプレゼントをお探しの方
・ 機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを贈りたい方
■ 商品概要
商品名：ダメージケア 企画セット
販売チャネル：
価格：6,620円（税込）
発売日：2026年3月9日（※発売中）
販売形態：期間限定・数量限定販売
KUNDALでは、国際女性デーを機に、日常的なダメージケア需要に対応する限定セットとして本商品を展開しています。
■ブランド紹介
KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。
■公式SNS
KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/
KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan
KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn