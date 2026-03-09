パーソナルカラー診断×ヘアカラー提案を体系化『CHROMATO（クロマト）』3月9日新発売
株式会社パイモアは、2026年3月9日、パーソナルカラーに特化した新ヘアカラーブランド『CHROMATO（クロマト）』 を発売いたします。本製品は、「似合う色」を理論的に導き出す独自のパーソナルカラー診断システム「わたしいろ診断」 を搭載した、次世代型ヘアカラー提案ブランドです。
■ 開発背景：なんとなく選ぶ色から“わたしに馴染む色”へ
ヘアカラーで色を選ぶとき、「この色は似合う、この色は似合わない」という一括りの判断で色を提案していませんか。
『CHROMATO』は「似合う・似合わない」を色名で決めるのではなく、同じ色名でも"色調"が変われば似合い方が変わるという原理に基づき、最適な色調を導き出す新しいカラー設計です。
どのような「色」を見極めていくかが「お客様ブランディング」を確立するカギになります。
■ 『CHROMATO』の特徴
1. パーソナルカラー診断を活かした理論的アプローチ
パーソナルカラー診断の結果を活かすことで、お客様ごとの肌のトーン・瞳の明るさ・血色感を反映した調合設計が可能になります。
やわらかさが似合う色と、透明感が映える色。同じヘアカラーでも、ベースが違えば答えもちゃんと変わる。肌のあたたかさと自然につながるニュアンスを。
独自パーソナルカラー診断「わたしいろ診断」
『CHROMATO』では、独自開発のパーソナルカラー診断「わたしいろ診断」 を導入。
・肌色
・瞳の印象
・全体の雰囲気
などの要素から4タイプに分類し、その人の魅力を引き出すヘアカラーの方向性を導き出します。カウンセリングに理論的な根拠を加えることで、
・提案力向上
・お客様満足度向上
・リピート率向上
など、サロンビジネスの強化にもつながります。
“わたしいろ”診断 :
https://chromatopaimore.studio.site/personalcolor/q1
2. カラー調合レシピシステム（開発中）
現在『CHROMATO』では、診断結果と連動した カラー調合レシピシステム を構築中です。タイプ別に最適化されたカラー設計を体系化することで、
・技術の標準化
・若手教育の効率化
・施術結果の再現性向上
を実現し、サロン全体のカラー品質向上をサポートします。
3. サロン施術後のホームケア商品も展開
『CHROMATO』では、サロン施術後の色持ちをサポートするホームケア商品として、
カラーシャンプーおよびカラートリートメントも展開しています。
サロンカラー後のホームケアとして使用することで、
・カラーの退色コントロール
・色味の補充
・サロン仕上がりの質感維持
をサポート。
サロンでは店販商品として提案することで、カラー施術と連動したホームケア提案が可能になります。
●クロマト カラーシャンプー 全５色 各300nL（販売名：クロマト カラーシャンプーA、クロマト カラーシャンプーB）●クロマト カラートリートメント 全16色 各500g
■ 商品・ブランド情報
『CHROMATO（クロマト）』
・商品名：パイモアインペリアルクロマト
〈 染毛剤 〉 全51色 100g [医薬部外品]
・発売日：2026年3月9日
ブランドサイト :
https://chromatopaimore.studio.site
公式Instagram :
https://www.instagram.com/chromato_bypaimore/
● 会社概要
会社名 ：株式会社パイモア
所在地 ：大阪府堺市堺区新町5-28
代表者 ：中村 優加
設立 ：1991年
事業内容：デジタルパーマをはじめ、パーマ液、ヘアカラー、シャンプーなどヘアケア全般の製造販売
パイモアHP(https://paimore.com)
パイモアInstagram(https://www.instagram.com/paimore_official/)