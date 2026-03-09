パーソナルカラー診断×ヘアカラー提案を体系化『CHROMATO（クロマト）』3月9日新発売

株式会社パイモア株式会社パイモアは、2026年3月9日、パーソナルカラーに特化した新ヘアカラーブランド『CHROMATO（クロマト）』 を発売いたします。本製品は、「似合う色」を理論的に導き出す独自のパーソナルカラー診断システム「わたしいろ診断」 を搭載した、次世代型ヘアカラー提案ブランドです。

■ 開発背景：なんとなく選ぶ色から“わたしに馴染む色”へ

ヘアカラーで色を選ぶとき、「この色は似合う、この色は似合わない」という一括りの判断で色を提案していませんか。

『CHROMATO』は「似合う・似合わない」を色名で決めるのではなく、同じ色名でも"色調"が変われば似合い方が変わるという原理に基づき、最適な色調を導き出す新しいカラー設計です。

どのような「色」を見極めていくかが「お客様ブランディング」を確立するカギになります。

■ 『CHROMATO』の特徴

1. パーソナルカラー診断を活かした理論的アプローチ

パーソナルカラー診断の結果を活かすことで、お客様ごとの肌のトーン・瞳の明るさ・血色感を反映した調合設計が可能になります。

やわらかさが似合う色と、透明感が映える色。同じヘアカラーでも、ベースが違えば答えもちゃんと変わる。肌のあたたかさと自然につながるニュアンスを。

独自パーソナルカラー診断「わたしいろ診断」

『CHROMATO』では、独自開発のパーソナルカラー診断「わたしいろ診断」 を導入。

・肌色

・瞳の印象

・全体の雰囲気

などの要素から4タイプに分類し、その人の魅力を引き出すヘアカラーの方向性を導き出します。カウンセリングに理論的な根拠を加えることで、

・提案力向上

・お客様満足度向上

・リピート率向上

など、サロンビジネスの強化にもつながります。

“わたしいろ”診断 :https://chromatopaimore.studio.site/personalcolor/q1

2. カラー調合レシピシステム（開発中）

現在『CHROMATO』では、診断結果と連動した カラー調合レシピシステム を構築中です。タイプ別に最適化されたカラー設計を体系化することで、

・技術の標準化

・若手教育の効率化

・施術結果の再現性向上

を実現し、サロン全体のカラー品質向上をサポートします。

3. サロン施術後のホームケア商品も展開

『CHROMATO』では、サロン施術後の色持ちをサポートするホームケア商品として、

カラーシャンプーおよびカラートリートメントも展開しています。

サロンカラー後のホームケアとして使用することで、

・カラーの退色コントロール

・色味の補充

・サロン仕上がりの質感維持

をサポート。

サロンでは店販商品として提案することで、カラー施術と連動したホームケア提案が可能になります。

■ 商品・ブランド情報

●クロマト カラーシャンプー 全５色 各300nL（販売名：クロマト カラーシャンプーA、クロマト カラーシャンプーB）●クロマト カラートリートメント 全16色 各500g

『CHROMATO（クロマト）』

・商品名：パイモアインペリアルクロマト

〈 染毛剤 〉 全51色 100g [医薬部外品]

・発売日：2026年3月9日

ブランドサイト :https://chromatopaimore.studio.site公式Instagram :https://www.instagram.com/chromato_bypaimore/

● 会社概要

会社名 ：株式会社パイモア

所在地 ：大阪府堺市堺区新町5-28

代表者 ：中村 優加

設立 ：1991年

事業内容：デジタルパーマをはじめ、パーマ液、ヘアカラー、シャンプーなどヘアケア全般の製造販売

パイモアHP(https://paimore.com)

パイモアInstagram(https://www.instagram.com/paimore_official/)