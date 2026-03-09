パーソナルカラー診断×ヘアカラー提案を体系化『CHROMATO（クロマト）』3月9日新発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社パイモア

株式会社パイモアは、2026年3月9日、パーソナルカラーに特化した新ヘアカラーブランド『CHROMATO（クロマト）』 を発売いたします。本製品は、「似合う色」を理論的に導き出す独自のパーソナルカラー診断システム「わたしいろ診断」 を搭載した、次世代型ヘアカラー提案ブランドです。


■ 開発背景：なんとなく選ぶ色から“わたしに馴染む色”へ

ヘアカラーで色を選ぶとき、「この色は似合う、この色は似合わない」という一括りの判断で色を提案していませんか。


『CHROMATO』は「似合う・似合わない」を色名で決めるのではなく、同じ色名でも"色調"が変われば似合い方が変わるという原理に基づき、最適な色調を導き出す新しいカラー設計です。
どのような「色」を見極めていくかが「お客様ブランディング」を確立するカギになります。






■ 『CHROMATO』の特徴

1. パーソナルカラー診断を活かした理論的アプローチ

パーソナルカラー診断の結果を活かすことで、お客様ごとの肌のトーン・瞳の明るさ・血色感を反映した調合設計が可能になります。



やわらかさが似合う色と、透明感が映える色。同じヘアカラーでも、ベースが違えば答えもちゃんと変わる。肌のあたたかさと自然につながるニュアンスを。


独自パーソナルカラー診断「わたしいろ診断」


『CHROMATO』では、独自開発のパーソナルカラー診断「わたしいろ診断」 を導入。


・肌色


・瞳の印象


・全体の雰囲気



などの要素から4タイプに分類し、その人の魅力を引き出すヘアカラーの方向性を導き出します。カウンセリングに理論的な根拠を加えることで、



・提案力向上


・お客様満足度向上


・リピート率向上



など、サロンビジネスの強化にもつながります。


“わたしいろ”診断 :
https://chromatopaimore.studio.site/personalcolor/q1


2. カラー調合レシピシステム（開発中）

現在『CHROMATO』では、診断結果と連動した カラー調合レシピシステム を構築中です。タイプ別に最適化されたカラー設計を体系化することで、



・技術の標準化


・若手教育の効率化


・施術結果の再現性向上



を実現し、サロン全体のカラー品質向上をサポートします。




3. サロン施術後のホームケア商品も展開

『CHROMATO』では、サロン施術後の色持ちをサポートするホームケア商品として、


カラーシャンプーおよびカラートリートメントも展開しています。



サロンカラー後のホームケアとして使用することで、



・カラーの退色コントロール


・色味の補充


・サロン仕上がりの質感維持



をサポート。



サロンでは店販商品として提案することで、カラー施術と連動したホームケア提案が可能になります。



●クロマト カラーシャンプー　全５色　各300nL（販売名：クロマト カラーシャンプーA、クロマト カラーシャンプーB）●クロマト カラートリートメント　全16色　各500g

■ 商品・ブランド情報

『CHROMATO（クロマト）』


・商品名：パイモアインペリアルクロマト


〈 染毛剤 〉 全51色 100g [医薬部外品]


・発売日：2026年3月9日




ブランドサイト :
https://chromatopaimore.studio.site
公式Instagram :
https://www.instagram.com/chromato_bypaimore/



● 会社概要


会社名　：株式会社パイモア


所在地　：大阪府堺市堺区新町5-28


代表者　：中村 優加


設立　　：1991年


事業内容：デジタルパーマをはじめ、パーマ液、ヘアカラー、シャンプーなどヘアケア全般の製造販売


パイモアHP(https://paimore.com)


パイモアInstagram(https://www.instagram.com/paimore_official/)