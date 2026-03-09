【新潟県 上越市】上越は“よもぎ・もぐさの産地”　春の名立で楽しむ「名立よもぎほっこりフェスタ」

互恵株式会社

互恵株式会社グループ(https://www.gokei-g.com/)の株式会社ゆめ企画名立（新潟県上越市 代表取締役：細谷 貴雄）が運営する「道の駅 うみてらす名立(https://www.umiterasu.co.jp/)（新潟県上越市）」（所在地：新潟県上越市、代表取締役：細谷貴雄）が名立山と海の学校実行委員会と共催で、2026年3月19日（木）から2026年3月25日（水）の期間、「名立よもぎほっこりフェスタ～よもぎと発酵と美活でつながる日～」を開催いたします。

昨年度、多くの来場者から好評をいただいたことを受け、今年度はさらに「温活・美活」の要素を強化し、現在道の駅 うみてらす名立にて開催中のイベント「発酵のまち上越(https://www.umiterasu.co.jp/topicks/%e3%80%8c%e7%99%ba%e9%85%b5%e3%81%ae%e3%81%be%e3%81%a1%e4%b8%8a%e8%b6%8a%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%92%e5%86%8d%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%e3%80%802026%e5%b9%b42%e6%9c%881%e6%97%a5/)」と連動した企画として実施します。

上越はよもぎ・もぐさの産地！

よもぎもぐさ

新潟県上越市は、古くから良質なヨモギが育つ土地として知られ、国内有数のもぐさ産地として発展してきました。もぐさは、よもぎの葉裏にある「柔毛（じゅうもう）」を集めてつくられるもので、上越地方は古くからもぐさ製造に適した天然よもぎの群生地として知られています。

地域では高品質なもぐさづくりの技術が今も受け継がれており、こうした背景から、上越は現在も良質なよもぎともぐさの産地として知られ、地域の文化と産業を支えています。

イベント概要

「名立よもぎほっこりフェスタ～よもぎと発酵と美活でつながる日～」

・開催日2026年3月19日(木)～2026年3月25日(水)

共催：名立山と海の学校実行委員会（事務局：一般社団法人山と海の環り舎）

（※名立山と海の学校実行委員会「一般社団法人山と海の環り舎」が地域の皆さんと一緒に立ち上げた任意団体です）

共催：株式会社ゆめ企画名立

後援：上越市 （※令和7年度上越市独自予算を活用しています）

名立の湯ゆらら「内風呂」

１ 越後薬草の薬湯よもぎを使ったよもぎ風呂

新潟県上越市にある越後薬草の薬湯用よもぎを使用した、香り豊かなよもぎ風呂。

湯船に広がるやさしいよもぎの香りに包まれながら、ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。よもぎは古くから「和のハーブ」とも呼ばれ、身体をあたためる植物として親しまれてきました。やわらかな香りとやさしい湯ざわりが、日々の疲れをほぐし、心までほっとほどいてくれます。

・開催期間：2026年3月19日(木)～3月25日(水)

・会場：道の駅うみてらす名立・名立の湯ゆらら

・時間：10時～21時（月～木）、10時～22時（金、土、祝前日）

・名立の湯ゆらら入館料：大人800円（税込）

・協力企業：越後薬草(https://echigoyakuso.co.jp/)（上越市でよもぎを使用した製品の製造販売を行っています）

女優・ヨガインストラクター 松本莉緒さんヨガ体験

２ 温活ヨガ&お灸体験

心と身体をやさしく温めながらリラックスできる「温活ヨガ」を開催します。

本体験では、ヨガ体験に加え、古くから健康法として親しまれてきた「お灸」を組み合わせたプログラムを実施。身体を内側からじんわりと温め、日々の疲れを整える時間をお届けします。

ヨガ講師には、女優・ヨガインストラクターとして活動し、現在新潟市在住で活躍されている松本莉緒さんをお招きします。ヨガが初めての方でも安心して参加できる内容となっており、どなたでも気軽に温活を体験していただけます。

・開催日：2026年3月21日(土) ※予約制

・会場：健康サロン（名立の湯ゆらら2階休憩室）

・開催時間：

【満員御礼】10時30分～11時45分（75分）

【満員御礼】13時～14時15分（75分）

・参加費：4,000円（税込）

（ヨガレッスン、道の駅うみてらす名立・名立の湯ゆらら入館料、よもぎ茶ん(https://echigoyakuso-yomogichan.jp/)付き）

・参加人数：先着15名（定員になり次第受付終了）

・ヨガ講師：女優・ヨガインストラクター 松本莉緒さん

３ よもぎ蒸しテントサウナ ※予約制

上越産よもぎを使用したロウリュの蒸気に包まれながら、よもぎの爽やかな香りをお楽しみいただけます。サウナで温まったあとは、「発酵のまち上越(https://www.umiterasu.co.jp/topicks/%e3%80%8c%e7%99%ba%e9%85%b5%e3%81%ae%e3%81%be%e3%81%a1%e4%b8%8a%e8%b6%8a%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%e3%82%92%e5%86%8d%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%e3%80%802026%e5%b9%b42%e6%9c%881%e6%97%a5/)」のイベントで提供している限定メニュー「酒かす幻魚ラーメン」 をご用意しました。醤油ベースのスープに地元酒蔵の酒かすを溶かし込んだ、コク深い味わいが特徴です。

食べ進めるごとに、ほんのりと酒かすの風味が広がり、身体の芯からぽかぽかと温まります。

さらに名立特産の幻魚をトッピングし、旨みの詰まった幻魚とスープがよく合う、ここでしか味わえない一杯に仕上げました。

サウナで温まり、発酵の旨みを味わう、上越ならではの温活体験をお楽しみいただけます。

・開催日：2026年3月21日(土)

・会場：道の駅うみてらす名立 中庭スペース（名立の湯ゆらら側）

・開催時間：10時～16時（1枠60分）

・参加費：3,500円（税込）

※酒かす幻魚ラーメン、道の駅うみてらす名立・名立の湯ゆらら入館料、よもぎ茶ん(https://echigoyakuso-yomogichan.jp/)付き

・参加人数：1枠上限8名様まで（4人用テントサウナを2張りご用意）

※次の予約が無い場合のみ、1名様につき1,000円（税込）でご延長いただけます。

【協力企業】

テントサウナ：株式会社 ホンダウォーク（プラウ長岡店）(https://plow-power.com/shoplist/plownagaoka/)、カツMAX（長野県千曲市）(https://www.instagram.com/korkein_sauna_katsumax/)

よもぎ提供：有限会社 佐藤竹右衛門商店（新潟県上越市）(https://www.satou-moxa.com/)

お灸体験

4 お灸の説明&お灸体験（予約制）

明治29年創業、上越の地で最高品質のもぐさを製造してきた佐藤竹右衛門商店（さとうたけえもんしょうてん）(https://www.satou-moxa.com/)監修によるパネル展示と、専門家によるお灸体験を実施します。

佐藤竹右衛門商店は、国産ヨモギを原料としたもぐさの約70％を生産する国内有数のメーカーとして知られています。

お灸は本来の治療目的として親しまれてきましたが、近年ではリラックス効果や美容効果にも注目が集まっており、健康や美容への関心が高まる中で新たな魅力として関心が広がっています。本展示と体験を通して、お灸の歴史や文化、身近な健康法としての魅力を感じていただく機会を提供します。

・開催日：2026年3月21日（土）

・会場：名立の湯ゆらら

・時間：10時～16時

・参加費：500円

※よもぎパネル展示は無料で見学可能。

・協力企業：

【よもぎ・もぐさ説明監修】有限会社 佐藤竹右衛門商店(https://www.satou-moxa.com/)（明治２９年創業、新潟県上越の地で国産最高品質の直接灸用モグサをはじめとする各種の灸用モグサを製造）

【お灸体験】森澤 孝次郎さん（鍼灸師、柔道整復師、せんねん灸セルフケアサポーター）

一般社団法人 山と海の環り舎

所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1（うみてらす名立内）

代表理事：小林達矢

事業内容：地域連携の推進やイベントの企画、運営、旅行事業（新潟県知事登録旅行業 地域-476号）

設立：令和6年6月

URL：https://shinetuyamatoumi.hp.peraichi.com/

道の駅 うみてらす名立

外観宿泊夕食メニュー（メニュー内容は一例です）鮮魚市場うみてらす名立から望む夕日

「食べる・寛ぐ・遊ぶ」がひとつになった複合施設 「うみてらす名立」

日本海を一望できるロケーションからは、夕日が空と海を茜色に染める幻想的な景色が広がります。

館内には、新鮮な海の幸を味わえる海鮮レストラン「海のだいどこや」や、7つのお風呂で寛ぐ「名立の湯ゆらら」、屋内プールをはじめ、宿泊施設「ホテル光鱗（こうりん）」も併設。

ホテルでは、地元名立漁港で水揚げされた魚介を使った会席料理や、ゆったりとした客室から望む日本海の絶景が人気です。

夕食は、「食彩鮮魚市場」でお好きな魚を自分で選んで、その場でお刺身や焼き魚に！

“自分で選ぶ楽しさ”が味わえる、ホテル光鱗ならではの宿泊プランもおすすめです。



海とともに過ごすひとときを通じて、地域の魅力と心安らぐ時間を提供しています。

海鮮レストラン「海のだいどこや」名立の湯【ゆらら】ゆらら２階【夕日てらす】ホテル【光鱗】

うみてらす名立

所在地：新潟県上越市名立区名名立大町4280-1

電話：025-531-6300

【物産館１F 鮮魚市場 /うまいもん横丁】

営業時間：9:00-18:00

【海鮮レストラン 海のだいどこや】

営業時間：11:00-15:00（l.o.14:30）

17:00-21:00（l.o.20:30)

名立の湯「ゆらら」、屋内プール（夏季限定）、ホテル「光鱗」（客室25室）、宴会場

公式ホームページ：https://www.umiterasu.co.jp/(https://www.umiterasu.co.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/(https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/)

