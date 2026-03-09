韓国発“デコ活”が新大久保に上陸「DECO LAB」3月1日オープン

合同会社IZUMIC

合同会社IZUMIC（本社：東京都新宿区 代表：辻 幸恵）は、韓国・ソウルで大流行中のデコレーションボールペンを日本に展開する体験型ショップ「DECO LAB（デコラボ）」を、2026年3月1日（日）、東京・新大久保にオープンいたします。

■ “推し活”“デコ活”を楽しむ新体験スポット

韓国では現在、Z世代を中心に“デコ活”が大流行。

パーツを自由に組み合わせて世界に一つだけのアイテムを制作する文化が、ソウル・東大門市場でも注目を集めています。

DECO LABは、その最新トレンドを日本で体験できる専門店です。

お客様自身がパーツを選び、その場で組み立てる体験型スタイル。

“推しカラー”や“推しモチーフ”で制作できるため、「推し活」需要にも対応します。

■ 日本最大級のパーツ数 ～すべて韓国から直輸入～

店内には、すべて韓国から輸入した豊富なパーツを展開。

・フラワー、ハート、リボン、星モチーフ

・くまや月、王冠、羽などの立体デザイン

・オーロラビーズや韓国トレンドパーツ

その品揃えは日本最大級（自社調べ）。

数千種類におよぶパーツから自由に組み合わせが可能で、その組み合わせ数はなんと990兆通り！

■ ボールペンだけでなく、ミラーもカスタム可能

DECO LABでは、デコレーションボールペンに加え、

・手鏡（ハンドミラー）

・キーチャーム

のカスタム制作も可能。

日常使いはもちろん、ギフトや推し活グッズとしても活用できます。

■ 制作は簡単3ステップ

ベースを選ぶ

好きなパーツを選ぶ

順番に組み立てて完成

スタンディング形式で気軽に楽しめる設計となっており、予約不要・飛び込み来店で利用可能です。

■ オープン記念価格

【ボールペン】

2本セット 2,000円（税込）

4本セット 3,500円（税込）

【ミラー】

2個セット 2,500円（税込）

【キーホルダー】

2個セット 2,500円（税込）



新大久保エリアの新たな“体験型Kカルチャースポット”を目指します。

■ 店舗概要

DECO LAB（デコラボ）

オープン日：2026年3月1日（日）

所在地：〒169-0073

東京都新宿区百人町1丁目24-8 新宿タウンプラザ1F-R

営業時間：10:00～18:50

公式Instagram：リンク(https://www.instagram.com/deco_lab_official?igsh=Mjh1NjgyY3p5Mmk5&utm_source=qr)

ご予約不要

◼︎会社概要

合同会社IZUMIC

代表者：辻 幸恵

所在地：東京都新宿区百人町1-23-1 タキカワ百人町ビル2階

事業内容：韓国関連商品の企画・製作・販売／全国27店舗の直営店・ECサイト

コーポレートサイト：

▶︎IZUMIC公式HP(https://izumic.com/)

※本リリース内の写真素材はIZUMICより提供

本件に関するお問い合わせ先

合同会社IZUMIC 事務局

担当：新谷 正樹

E-mail：info@izm-c.com