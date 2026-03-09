農園リゾートTHE FARMが日本のグランピング施設として国内初の「GSTC認証」を取得。環境保全・地域配慮・運営体制が国際基準で評価

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田泰明）が運営する宿泊・観光施設「農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）」において、持続可能な観光に関する国際基準であるグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC(R) / The Global Sustainable Tourism Council）の認証を取得したことをお知らせいたします（取得番号：GSTC HATU250141）。





【GSTC】について

https://www.gstc.org/about/?lang=ja

本認証は、日本国内のグランピングの施設として初めて取得したGSTC認証となります（※GSTCよりその旨の回答を受領）。

GSTC認証は、環境保全、地域社会への配慮、文化的価値の尊重、適切なマネジメント体制など、持続可能な観光運営に関する国際的な基準に基づき、GSTC認定の第三者認証機関による厳正な審査を経て付与されるものです。

当社はこれまで、「農ある暮らしをすべての人に」という理念のもと、自然環境と共生する施設運営、地域資源を活かした体験づくり、地元雇用の創出、環境負荷低減への取り組みなどを継続してまいりました。

特にTHE FARMでは、使用電力の90％以上を地域の風力発電などの再生可能エネルギー由来の電力で賄うなど、日常の運営においても環境への配慮を進めています。

今回のGSTC認証取得は、これらの取り組みが国際的な基準に照らして評価された結果であると考えております。

今後も株式会社ザファームは、観光を通じて地域とともに持続的に成長することを目指し、環境・社会・経済のバランスを重視した事業運営を推進してまいります。

【農園リゾートTHE FARM】安心して選べる滞在のための取り組み

https://www.thefarm.jp/sdgs/

GSTC(R) / The Global Sustainable Tourism Council）認証について

GSTC認証は旅先の自然や地域を大切にしながら、気持ちよく滞在できる環境をつくるための“国際基準”です。

エネルギーや水、ごみの削減といった環境面だけでなく、地域との関わり方、文化への配慮、働く環境、運営の仕組みまで幅広い項目について第三者が確認し、基準を満たした施設に付与されます。

さらに取得後も定期的なチェックが行われるため、取り組みが一過性で終わらず改善を続けていける点も特徴です。

THE FARMでは、自然の中で深呼吸できる心地よさと地域の恵みを味わう体験を、未来へと繋ぐかたちで育ててまいります。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

