天ぷらや金目鯛で彩る「お花見御膳」　3月26日（木）限定配達〔千葉〕

生活協同組合パルシステム千葉（本部：千葉県船橋市本町、理事長：高橋由美子）は3月26日（木）限定で届ける夕食宅配サービスの特別メニュー「お花見御膳」の注文を、3月9日（月）から18日（水）まで受け付けます。利用者への感謝を込めて年4回実施する特別企画弁当の2025年度第4弾です。

お花見気分を自宅で味わう 旬を楽しむ好評企画

お花見御膳は赤飯や天ぷらを中心に、金目鯛の西京焼き、煮物など、見た目も華やかに詰め合わせます。たけのこを使ったシューマイや桜餅といった春らしいメニューも楽しめます。

▲お花見御膳（大）

木の芽和えに使用する小松菜は、パルシステム千葉の直営農場「パルグリーンファーム」で栽培したものです。農薬や化学肥料に頼らず、土づくりに力を入れた栽培にチャレンジしている農場です。

ラインナップは、気軽に食べられるサイズの「小」（税込1,450円）とボリュームたっぷりの「大」（税込1,850円）の2種類です。申し込み期間は3月9日（月）から18日（水）までで、事前の利用登録が必要です。

特別弁当企画第4弾「お花見御膳」概要

■申込期間：2026年3月9日（月）～3月18日（水） ※注文は、事前の利用登録が必要です。

■お届け日：2026年3月26日（木）

■問い合わせ：パルシステム千葉 夕食宅配受付センター

0120-660-788（月～金10:00～18:30） ※夕食宅配の利用には登録が必要です。

商品価格、メニュー：

「大」1,850円（税込）＝天ぷら（えび、れんこん、さつまいも）/金目鯛西京焼き/煮物（花形人参、椎茸、高野豆腐、ふき）/チキン照り焼き/竹の子焼売 /厚焼玉子/小松菜※木の芽和え/赤飯（160g）/香の物/ミニ桜餅

「小」1,450円（税込）＝天ぷら（えび、さつまいも）/金目鯛西京焼き/竹の子焼売/チキン照り焼き/煮物（花形人参）/赤飯（120g）/小松菜※木の芽和え/ミニ桜餅

※木の芽和えの小松菜は、パルシステム千葉直営農場「パルグリーンファーム」産を使用

※原料事情によりメニューの一部が変更になる場合があります。

チラシPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1114-14cc744aabcdd9e646d961ec45d28aaf.pdf幅広いニーズに応えるラインナップ

パルシステム千葉では、2011年から夕食宅配サービスを展開しています。特別弁当は3月、5月、9月、11月に企画し、毎回利用者から好評の声が届いています。

2021年からは高齢者の健康に配慮した制限食「ヘルスケアおかずセット（低糖質、減塩）」などのメニューを展開し、2024年10月には「生協の介護食・医療食」、11月には「生協のおそうざい」も開始しました。

夕食宅配についてはこちら(https://www.palsystem-chiba.coop/food/standard-food/?via=pr)

介護食・医療食についてはこちら(https://www.palsystem-chiba.coop/food/care-food/)

パルシステム千葉はこれからも、宅配事業や家事支援事業と連携しながら、包括的に「食」や「暮らし」をサポートしていきます。

生活協同組合パルシステム千葉

所在地：千葉県船橋市本町2-1-1船橋スクエア21 4階、理事長：高橋由美子

出資金：106億円、組合員数：27万人、総事業高：362.9億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-chiba.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/