2026年度 物流技術管理士資格認定講座を開催

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）では、2026年6月10日（水）より

「物流技術管理士資格認定講座」を開催します。本講座は、ロジスティクス・物流分野における体系的な知識と実践力を備え、企業や社会における物流の高度化を担う人材を育成することを目的とした資格認定講座です。

これまでに13,000名を超える物流技術管理士が誕生し、各分野で活躍しています。

講座概要はこちら :https://www1.logistics.or.jp/education/clm/overview/■物流技術管理士とは？■

ロジスティクスの視点をふまえ、全体最適の実現を目指して、社内外の関係者と連携しながら物流に関する様々な知識や技法を活用し、物流の計画・管理・運営を通して物流の効率や品質の最適化を推進できる人財、それが物流技術管理士です。

■本講座の特徴■

・ロジスティクス・物流の全領域にわたる体系的な知識を習得し、実務への応用力を高める

・ケーススタディ等を通じて、課題発見力・解決力を養成

・受講者同士の交流を通じて、業界を超えた人的ネットワークの構築を支援

本講座の内容や学びの特徴をご紹介する、「オンライン公開講座」の無料アーカイブ（録画）を現在配信しております。

講座の雰囲気や実務への活用イメージを知りたい方は、下記ボタンよりぜひご覧ください。

オンライン公開講座はこちら :https://www1.logistics.or.jp/education/ba04/■第159期 物流技術管理士資格認定講座 開催概要■

【開催期間】2026年6月10日（水）～2027年1月15日（金）

【開催形式】オンライン＋集合型（東京会場）

【定員】140名

※先着順。定員に達し次第、受付を終了します。

プログラム詳細・お申込みはこちら :https://www1.logistics.or.jp/education/clm.html■お問い合わせ先■

日本ロジスティクスシステム協会 物流技術管理士資格認定講座 事務局

clm@logistics.or.jp

