連続テレビ小説「ばけばけ」展 展示内容をさらにリニューアル！
島根県
現在、カラコロ工房（松江市）において、小泉八雲の妻 セツをモデルにした連続テレビ小説「ばけばけ」で実際に使用された衣装や小道具などを展示するドラマ展を開催しており、２月13日（金）に展示内容を一部リニューアルしました。この度、さらに「高見縄手の家」のヘブンの机や、庭の小道具、トキ・ヘブンの衣装などを追加します。
この機会に是非ドラマの舞台、島根県にお越しいただき、「ばけばけ」の世界観を体感していただくとともに、県内各地域を周遊し、島根県の魅力を感じてください。
記
１．リニューアル時期
令和8年3月10日（火）
２．追加する展示物
トキ・ヘブンの衣装
ヘブンの机など高見縄手の家にある小道具
その他小道具
３．連続テレビ小説「ばけばけ」展の概要
令和7年11月14日（金）のプレスリリース資料をご覧ください。
〔島根県報道発表資料：https://www3.pref.shimane.jp/houdou/articles/164709〕
【会場（カラコロ工房）周辺情報】
・カラコロ工房地下にて松江ジェラート（島根県物産観光館内）の割引券配布中（なくなり次第終了となります）
・カラコロフードホール特別クーポン配布中 （カラコロ工房：https://karakoro-kobo.com/#tp01）