『おさるのジョージ』誕生85周年！「周年記念アート」がジグソーパズルコパンシリーズにて新発売！

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）は、この度、世界中で愛される人気キャラクター『おさるのジョージ』の「ジグソーパズルコパン」6種を2026年3月中旬より全国の玩具店、家電量販店、弊社通販サイト等にて発売いたします。

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社やのまんが企画・制作した商品です。

『おさるのジョージ』85周年！

1941年にレイ夫妻により刊行された絵本『おさるのジョージ』は、2026年で記念すべき85周年を迎えます。好奇心いっぱいで、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす“こざる”のジョージは、絵本を代表するキャラクターとなりました。また、Eテレでのシリーズ放送が18年目を迎えたアニメ版のジョージも、世代を超えて多くの人から愛されています。グッズのラインナップも年々拡大し、ジョージの人気は性年代を問わずに上昇中です。

「ジグソーパズルコパン」開発の背景

Z世代の「推し活」ブームの広がりとともに、好きなキャラクターやアイドルを「もっと身近に感じたい」、「推しとお出かけしたい」というニーズが高まってきています。推しのアクスタやトレカ、ぬい(※ぬいぐるみ)を日常的に持ち歩いたり、カフェなどで撮影したり、それを「推しを連れていく」と捉えています。「ジグソーパズルコパン」は、このトレンドに合わせて誕生した「推しと一緒に外出できるジグソーパズル」という新しいコンセプトの商品です。

「ジグソーパズルコパン」の特徴

手のひらサイズでどこでも楽しめる！

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピース。付属の台紙とスリーブを使えば、場所を選ばずにどこでも気軽にジグソーパズルを楽しむことができます。カフェで一息つくとき、旅行先や、イベントの待ち時間など、ちょっとしたスキマ時間にも最適です。

完成しても手のひらに乗る大きさ専用ケースに入れてカバンにつけるイメージ完成したら持ち歩こう！

従来のジグソーパズルとは異なり、完成後は飾るだけでなく、別売りの専用ケースに入れて持ち歩くことが可能です。お気に入りのキャラクターのパズルを完成させて、一緒に街へ繰り出すという、これまでにない新しい推し活の形を提案します。

推しが見つかる！豊富なラインナップ

現在、89アイテムという豊富なラインナップで、見ているだけでも心躍るような魅力的なアイテムが勢ぞろいしています。

世代を超えて愛され続ける大人気のキャラクターたちが、あなたの毎日を彩るアイテムとなってお迎えします。定番のキャラクターアイテムはもちろんのこと、もしかしたら「こんなキャラクターもいるの？」と驚くような、ちょっと珍しいあのキャラクターまで、幅広い品揃えでご用意しております。

きっと、あなたの思い出のキャラクターや、心ときめく「推し」が見つかるはずです。

商品紹介

＜2026年3月中旬発売予定＞

スペシャル／ジョージ＆ハンドリー

じゃれ合うジョージとハンドリーの仲睦まじい姿が微笑ましい一枚です。

絵柄イメージ：スペシャル／ジョージ＆ハンドリースペシャル／ジョージ＆ニョッキ

ジョージがニョッキを抱き上げ、温かな愛情があふれる幸せいっぱいの一枚です。

絵柄イメージ：スペシャル／ジョージ＆ニョッキスペシャル／ジョージ＆黄色いおじさん

ジョージと黄色いおじさんが向き合ってパフェを食べている姿にキュンとする幸せいっぱいの一枚です。

絵柄イメージ：スペシャル／ジョージ＆黄色いおじさんワイルド＆キュリアス／ジョージ

好奇心いっぱいのジョージのお顔が大きく描かれた、シンプルでポップな一枚です。

絵柄イメージ：ワイルド＆キュリアス／ジョージハグタイム／ジョージ

クマのぬいぐるみを持っているジョージがとってもキュート。ポカポカするようなカラーが魅力的です。

絵柄イメージ：ハグタイム／ジョージスイートドリーム／ジョージ

枕に寄りかかりぐっすり眠るジョージの穏やかな表情に癒される一枚です。

絵柄イメージ：スイートドリーム／ジョージ

やのまん公式HP：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=892

※商品画像の左に85周年のロゴが付いている商品が85周年記念アートを使用した商品です。

(C)︎&(R)UCS LLC and HC LLC

商品開発担当者コメント

今回、「ジグソーパズルコパン」シリーズにおいて、初めて『おさるのジョージ』が登場いたします。

本商品は、2026年に85周年を迎える『おさるのジョージ』の魅力をぎゅっと詰め込んだラインナップになっております。好奇心いっぱいのジョージはもちろん、仲間たちと過ごす温かな時間の中から、見ているだけで心が和むようなアートを選びました。ピースを一つひとつ組み上げながら、ジョージの愛らしさを改めて感じていただけたら嬉しく思います。

また、商品ごとに色味を変えたデザインにしており、お好きなカラーから選ぶ楽しさも感じていただけるようにいたしました。ぜひ、お気に入りの一枚を見つけて、ジョージとの時間をお楽しみください。

「ジグソーパズルコパン」概要

「ジグソーパズルコパン」- 製品名： ジグソーパズル コパン- 内容物： パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ ※コパン専用ケース別売- 完成サイズ：5.9×8.6ｃｍ- 価格： 660円（税込）- 商品一覧URL：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=876「ジグソーパズルコパン専用ケース」- 製品名：ジグソーパズル コパン専用ケース- 価格：550円（税込）- 本体サイズ：約8×11.5cm（カラビナ部分を除く）- 商品一覧URL：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=877

■販売場所： オンラインストア、全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

