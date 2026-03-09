【好評の声続々】銘酒「八犬伝」全8種、「八剣伝」の焼鳥とのペアリング企画が話題

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」を追求するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤洋嗣）は、居酒屋「八剣伝」の直営14店舗にて、2025年12月初旬よりヤマトサカナ株式会社が販売する清酒「八犬伝」シリーズの取り扱いをしております。また、公式通販では「清酒八犬伝 720ml×8種セット」を販売中です。現在、商品代金5,000円以上のご購入で送料無料キャンペーンを実施中。さらに、先着100名様に館山市立博物館所蔵の錦絵をモチーフにした「錦絵デザインポストカード」（全8種）を、8枚セットでプレゼントしています。

店名「八剣伝」と、名作「南総里見八犬伝」の響きが重なる“縁”から実現した本企画。館山市立博物館所蔵の錦絵をラベルに織り込んだ、歴史ロマンあふれる8種の日本酒を、八剣伝自慢の炭火焼鳥とともに楽しむ特別な体験をご提案いたします。

「ハッケンデン」の名が繋いだ、酒と歴史の美味しい関係

私たち居酒屋「八剣伝」は、その店名ゆえに、長年お客様より「南総里見八犬伝と関係があるの？」とのお声をいただいておりました。 この度、物語の舞台である千葉県にて、まさに「八犬伝」の名を冠した素晴らしい日本酒が、ヤマトサカナ株式会社で販売されることを知りました。「同じ響きの名を持つ者として、この銘酒をぜひお客様に味わっていただきたい」という私たちの熱意が通じ、この度、直営店での特別販売が実現いたしました。

■清酒「八犬伝」全8種の取り扱い

今回ご提供するのは、ヤマトサカナオリジナルラベルの日本酒です（製造元：小泉酒造）。「南総里見八犬伝」に登場する8つの徳（仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌）をテーマにラインナップされた、個性豊かな8種類の味わいを八剣伝でお楽しみいただけます。

■博物館所蔵の「錦絵」をあしらったラベルデザイン

本商品の特徴は、その美しいラベルにあります。千葉県館山市立博物館が所蔵する貴重な「錦絵（浮世絵）」の使用許諾を得てデザインされており、8人の犬士たちが躍動する姿は圧巻。飲むだけでなく、目でも日本の歴史文化を感じられる逸品です。

■「八犬伝」8種 × 「八剣伝」焼鳥のペアリング提案

「八犬伝」の8つの個性を最大限に楽しんでいただくため、私たち八剣伝は「食のプロ」として、最適な料理の組み合わせ（ペアリング）を考案いたしました。

(仁) 純米吟醸 きみさらず 720ml(仁) 純米吟醸 きみさらず

味わい: 純米のコクと旨味が調和したフルーティな味わい。

オススメの一品: 若とり（タレ）串、ねぎ身（タレ）串

鶏の脂とタレの甘みが、お酒のフルーティさと絶妙に溶け合います。

(義) 純米吟醸 東魁 粒すけ 720ml(義) 純米吟醸 東魁 粒すけ

味わい: 千葉県オリジナル米「粒すけ」を使用。汎用性の高い食中酒。

オススメの一品: ありたどりバラ焼、ねぎ身（塩）串

素材の味を活かした料理に、米の旨味が優しく寄り添います。

(礼) 吟醸 お富さん 720ml(礼) 吟醸 お富さん

味わい: 香り高く、すっきりとした喉越しの吟醸酒。

オススメの一品: ありたどりバラ焼、ささみ串

繊細な胸肉やささみの淡白な旨味を、吟醸香が華やかに引き立てます。

(智) 純米吟醸 東魁盛ポム 720ml(智) 純米吟醸 東魁盛ポム

味わい: リンゴ酸高生産性酵母による、白ワインのような酸味とキレ。

オススメの一品: ありたどりバラ焼

素材の味を活かした料理に、爽やかな酸がアクセントになります。

(忠) 純米 超辛口 与三郎 720ml(忠) 純米 超辛口 与三郎

味わい: 飲むほどに冴え渡る、キリっとした辛口。

オススメの一品: ヤミツキ皮、鶏の唐揚げ

揚げ物やスパイスの効いた皮の脂を、辛口の酒がスッキリと流してくれます。

(信) 特別純米 東魁 720ml(信) 特別純米 東魁

味わい: 控えめな香りと、芯のある米の味わい。

オススメの一品: ありたどりチキン南蛮串、きも【レバー】串

タルタルソースや内臓系の濃厚な味にも負けない、酒の骨太な旨味が魅力です。

(孝) 純米酒 東魁 720ml(孝) 純米酒 東魁

味わい: どっしりとしたコクがありながら、飲み飽きしない旨口。

オススメの一品: 八剣伝ミンチ、ぼんじり串

つくねや脂の乗った部位の旨味を、お酒のコクがさらに増幅させます。

(悌) 原酒 八犬伝 720ml(悌) 原酒 八犬伝

味わい: 加水なしの原酒ならではの、トロリとした濃厚さと香り。

オススメの一品: 親どり（塩）串

噛むほどに味が出る親どりや、味の濃い料理と真っ向勝負できる力強い一杯です。

■【特典】注文毎にもらえる「錦絵ポストカード」

本キャンペーン期間中、店舗では先着500名様に対象の清酒をご注文いただくと、その銘柄に対応した「錦絵デザインポストカード」を1枚プレゼントいたします。（ボトル注文の場合は、ご用意するグラス数と同数をお渡し ※最大8枚）

また、公式通販では「清酒八犬伝 720ml×8種セット」を販売中です。現在、商品代金5,000円以上のご購入で送料無料キャンペーンを実施中。さらに、先着100名様に「錦絵デザインポストカード」（全8種）を、8枚セットでプレゼントしています。

貴重な錦絵を手元に残せる、コレクター心をくすぐる特典です。ぜひこの機会にお楽しみください。

【販売概要】

マルシェのオンラインストア | 公式通販：『清酒八犬伝 720ml×8種セット』の商品ページは下のボタンをクリックしてください。

お届け予定： ご注文から5日以内に順次発送。

清酒八犬伝 公式通販商品ページ :https://x.gd/6dIuL

対象店舗: 八剣伝 直営店14店舗の対象店舗でご利用いただけます。（在庫がなくなり次第販売終了する可能性があります）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30130/table/165_1_b195b8c697be00b3ee05a3d91d4d35a6.jpg?v=202603091051 ]マルシェのオンラインストア | 公式通販について

マルシェ株式会社は世の中に最高の居酒屋体験を提供すべく「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」その他、飲食店をチェーン展開しております。

常に新しい業態や商品開発にチャレンジする中で生まれた自慢の商品をご家庭でもお召し上がりいただきたく、オンラインストアにて販売しております。

オンラインストアの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。是非フォロー、いいね、またはコメントをお願いいたします！

オンラインストア公式Instagram :https://www.instagram.com/marche_ec?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==炭火焼 八剣伝について

2024年で40周年を迎えた「炭火焼 八剣伝」は、炭火で丁寧に焼き上げた焼鳥を中心に、揚物、焼物、食事など多彩な居酒屋メニューを取り揃えています。地域密着型の店舗展開を行っており、郊外や繁華街など様々なロケーションでご利用いただけます。

店内は、カウンター席を中心にテーブル席を設けたレイアウトで、老若男女のお客様にご満足いただけるお店づくりを心掛けています。グループでのお食事にも最適です。アットホームなサービスと心地よい空間で、皆様のご来店をお待ちしております。

八剣伝の最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。是非フォロー、いいね、またはコメントをお願いいたします！

炭火焼 八剣伝公式Instagram :https://www.instagram.com/hakkenden__official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループグルメの最新情報や店舗紹介などは公式SNSにて随時発信中です。 是非フォロー、いいね、またはコメントをお願いいたします！

マルシェグループグルメInstagram :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」

「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/