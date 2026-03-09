様々な受賞歴を誇る栄養補給備蓄食ライフスープが、乳酸菌1000億個を加えて進化しました！「助かった命」を大切にはぐくむために。心身の回復力を支える『ライフスープ・レジリエンス』2026年3月11日発売

株式会社ベジタルアドバンス

「誰もが公平に活き活きと暮らせる毎日を。」をビジョンに掲げる株式会社ベジタルアドバンス（本社：群馬県前橋市、代表取締役：田口勇夫）は、災害時の避難生活における健康維持と、肉体的・精神的な疲弊からの回復をサポートする多用途栄養補給スープ「ライフスープ・レジリエンス」を、2026年3月11日（水）より発売いたします。

■ 数々の受賞が証明する確かな品質と信頼の「ライフスープ」

「ライフスープ」は、災害時の「野菜不足・栄養不足」という課題を解決するために生まれた多機能栄養補給スープです。アレルギーや食事制限を持つ方々、ヴィーガン対応など「誰一人取り残さない」多様性への配慮が評価され、全国で採用されています。

＜取得認証＞

・日本災害食認証（日本災害食学会）

・防災製品等推奨品認証（一般社団法人 防災安全協会）

・フェーズフリー認証（一般社団法人フェーズフリー協会）

＜主な受賞歴＞

・FOOD SHIFTセレクション 金賞受賞 2025年（ニッポンフードシフト）

・ジャパン・フード・セレクション 金賞受賞 2024年（日本フードアナリスト協会）

・防災グッズ大賞 大賞受賞 2022年（一般社団法人災害防止研究所）

・災害食大賞 日本食育学会賞 2021年（一般社団法人 防災安全協会）

■ 開発の背景：社会課題である「災害関連死」という課題に挑む

能登半島地震や熊本地震など過去の震災において、家屋倒壊などによる「直接死」よりも、避難生活中の体調悪化や精神的ストレスを原因とする「災害関連死」が数多く報告されています。

避難所での生活が長期化すると、野菜不足や衛生環境の変化、過度なストレスにより、免疫力や回復力は急激に低下します。これまでのライフスープが追求してきた「栄養補給」という機能に加え、「過酷な状況下でいかに心身の回復力を高められるか」という“レジリエンス（適応・回復力）”のコンセプトに基づき、本製品を開発いたしました。

■ 『ライフスープ・レジリエンス』が届ける「3つの安心」

本製品は、従来のライフスープにある「栄養不足を補う」というテーマを継承しつつ、新たに「回復力を高める」ことを主眼に開発された新ラインナップです。ビタミンやミネラルに加え、健やかな体づくりを支える以下の成分を強化いたしました。

1.「1,000億個の乳酸菌」で免疫力の土台を支える

1食あたり1,000億個の乳酸菌を配合。ストレスや環境変化で乱れがちな腸内環境を整え、避難生活において最優先課題となる健康維持を強力にサポートします。

2. スーパーフード「クロレラ」で野菜不足を解消

緑黄色野菜の摂取が困難になる避難時を想定し、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な「クロレラ」を配合。緑藻の王様と称される高い栄養価が、疲弊した身体の速やかな回復を助けます。

3. アレルギー特定原材料28品目不使用

避難所という多様な人々が食事を共にする環境を考慮し、アレルギーを持つ方も安心して口にできるよう特定原材料等28品目を使用せず、和風コンソメ味に美味しく仕上げました。

■ 「レジリエンス（回復力）」という名に込めた想い

「ライフスープ・レジリエンス」は、単にお腹を満たすための食事ではなく、明日へ向かうためのエネルギーと回復力を届けるために誕生いたしました。

5年以上の長期保存が可能なため、ご家庭や自治体、企業の備蓄として、非常時における「心身の支え」としてご活用いただけます。

■ 商品概要

商品名： ライフスープ・レジリエンス

フレーバー： 和風コンソメ風味（粉末タイプ）

内容量： 67.5g（13.5g×5包入）

賞味期限： 5年

販売価格： 1,500円（税抜き）

発売日： 2026年3月11日

販売場所： 公式オンラインショップ、他

■ 株式会社ベジタルアドバンスについて

私たちは「フェア＆ダイバースネットワーク」をスローガンに、社会課題の解決を目指した商品開発や事業構築を行う群馬県発の企業です。「誰もが公平に、活き活きと暮らせる毎日を」というビジョンのもと、特に「ウエルネス（快適な暮らし）」を支える実効性の高い食の提案に注力しています。

株式会社ベジタルアドバンス

代表者：田口 勇夫

所在地：

【オフィス】群馬県佐波郡玉村町角渕4394

【本 社】群馬県前橋市駒形町

電話：0270-27-4367

URL: https://www.vegitaladvance.com

Email：info@vegitaladvance.com