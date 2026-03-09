セブン‐イレブン限定！「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを3月12日よりスタート

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、全国のセブン‐イレブン店舗限定で「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを2026年3月12日（木）AM10:00～実施いたします。

【キャンペーン概要】

期間：2026年3月12日（木）AM10:00 ～ 25日（水）

※景品がなくなり次第終了

※お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございます

実施店舗：全国のセブン‐イレブン（※一部取り扱いのない店舗がございます）

内容：対象のガムを一度に3個（組合せ自由）買うと、オリジナルぷっくりシールを1枚プレゼント

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名・価格・パッケージは変更になる場合がございます。

※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

特設サイトはこちら :https://www.sej.co.jp/cmp/nrmy2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=nrmy2603事務局お問い合わせ先

セブン‐イレブン「ナルミヤキャラクターズ」キャンペーン景品お問い合わせ事務局：03-6811-2443

開局期間：2026年3月9日（月）～2026年4月10日（金）

10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

◇ベリエちゃん

mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。

ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)

ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/(https://www.instagram.com/berriechan_official/)

◇ミントくん

pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。

ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。

ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/

◇ルッキー

DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。

DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx