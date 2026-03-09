セブン‐イレブン限定！「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを3月12日よりスタート

株式会社ナルミヤ・インターナショナル


株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、全国のセブン‐イレブン店舗限定で「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを2026年3月12日（木）AM10:00～実施いたします。


【キャンペーン概要】


期間：2026年3月12日（木）AM10:00 ～ 25日（水）


※景品がなくなり次第終了


※お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございます



実施店舗：全国のセブン‐イレブン（※一部取り扱いのない店舗がございます）



内容：対象のガムを一度に3個（組合せ自由）買うと、オリジナルぷっくりシールを1枚プレゼント





※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。


※商品名・価格・パッケージは変更になる場合がございます。


※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。


※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。


※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。


※写真はイメージです。


特設サイトはこちら :
https://www.sej.co.jp/cmp/nrmy2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=nrmy2603
事務局お問い合わせ先

セブン‐イレブン「ナルミヤキャラクターズ」キャンペーン景品お問い合わせ事務局：03-6811-2443


開局期間：2026年3月9日（月）～2026年4月10日（金）


10:00～17:00（土・日・祝日を除く）


ナルミヤキャラクターズについて



2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。



◇ベリエちゃん


mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。


ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)


ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/(https://www.instagram.com/berriechan_official/)


◇ミントくん


pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。


ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)


◇ナカムラくん


ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。


ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)


エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/


◇ルッキー


DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。


DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)




株式会社 ナルミヤ・インターナショナル


株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx