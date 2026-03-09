PYC株式会社

2025年上海ワールドカップ開催の注目競技「ドローンストライカー」で国際大会

日本と韓国の青少年がドローンスポーツを通じて交流する

「第3回 日韓親善交流試合 ドローンフェスティバル PYC杯」を、2026年3月14日、愛知県大治町の大治町スポーツセンターにて開催します。

本大会は、スポーツとテクノロジーを融合した新しい教育・交流イベントとして、日韓の青少年交流を目的に3年前から継続して開催されている国際大会です。

大会には、日本と韓国から小学生・中学生・高校生を中心とした全14チームが参加予定。

ボール状のフレームに入ったドローンを操縦し、空中のリングゴールを通過させて得点を競うドローンスポーツ「ドローンストライカー（F9A-B 22cmクラス）」で対戦します。

次世代スポーツ「ドローンストライカー」

ドローンストライカーは、ドローンの操縦技術だけでなく、チームワークや戦略、瞬時の判断力が求められる新しいスポーツです。

また、ドローン技術やプログラミングなどのSTEM教育（科学・技術・工学・数学）とも結びついた次世代型スポーツとして、世界的に注目されています。

2025年には中国・上海にてFAI World Drone Soccer Championships（世界大会）が開催されるなど、世界各国で公式大会が企画され、国際的にも普及が進んでいます。

日韓の子どもたちがスポーツとテクノロジーで交流

本大会では、日本と韓国の学生チームが試合を行うだけでなく、選手同士の交流も行われます。

国境や言語の違いを越え、スポーツとテクノロジーを通じて互いの文化を理解する場として企画されています。

また本大会では、ドローンに対して「軍事」や「兵器」といったイメージだけではなく、スポーツや教育、国際交流のツールとしての新しい可能性を発信することも目的としています。

PYC は「子どもたちがドローンスポーツを通して世界とつながり、互いの文化や価値観を理解するきっかけに」、そして未来を担う子どもたちが互いを認め合い、国境を越えた友情を育むことで、世界の平和を願う気持ちを共有する場になることを願っています。

大会開催の背景

ドローン技術は近年、物流や産業、災害対策など様々な分野で活用が広がる一方、軍事利用などのイメージが先行することも少なくありません。

日韓親善交流試合は、こうした理念のもと、日本と韓国の子どもたちがスポーツを通じて交流し、互いを理解する機会を作りたいという思いから始まりました。

大会は今年で3回目を迎え、両国の学生チームが参加する国際大会として継続して開催されています。

ドローンスポーツという共通のフィールドを通じて、子どもたちが国境や言語の違いを越えて友情を育み、未来に向けた新しい交流の形を生み出すことを目指しています。

また今後は、香港や台湾などドローンスポーツ活動が盛んな国・地域との交流を広げ、アジア規模の国際大会の開催も企画しており、アジアの青少年がスポーツとテクノロジーを通じてつながる新たな交流の場づくりを目指しています。

開催概要

大会名

第3回 日韓親善交流試合 ドローンフェスティバル PYC杯

開催日

2026年3月14日

会場

大治町スポーツセンター メインアリーナ2階

（愛知県海部郡大治町大字北間島字藤田33-1）

競技種目

ドローンストライカー

F9A-B（22cmクラス）

同時開催

ドローンファイトエアーアジア大会（操縦体験/入門編）

参加チーム

日本・韓国チーム（全14チーム）

主催

PYC株式会社

PYC DRONE LABORATORY

会社概要

所在地 〒454-0976

愛知県名古屋市中川区服部1-307

HELSEL正規販売代理店

国土交通省 登録講習機関

ドローンスポーツ全般

TEL：052-990-4774

E-mail：info@pyc.co.jp

URL：

https://www.pyc.co.jp/