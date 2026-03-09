マーケティング戦略の新たな地平を切り開く。オンラインカンファレンス「Dental Vision Summit」の事例記事を公開

株式会社ニューピークス

歯科医院向けBPOサービスを展開する株式会社SABU（本社：東京都練馬区、代表取締役：齋藤 篤）と、ビジネスイベントプロデュースを手掛ける株式会社ニューピークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 慶嗣）は、マーケティング戦略の抜本的転換と信頼構築を目的としたオンラインカンファレンス「Dental Vision Summit」の戦略的舞台裏をまとめた事例記事を公開いたしました。

既存リストを回し続ける「刈り取り型マーケティング」の限界を打破し、市場における独自のポジションを確立させた「熱狂の場」の設計思想を詳らかにします。

SABU主催カンファレンス - セッション１【ISSUE】刈り取り型マーケティングの限界。リードはあるのに売上未達の構造破綻

当時、SABUが直面していたのは、好調な指標の裏に隠れた「構造的な限界」でした。全国約6万5千件の歯科医院市場に対し、接点を持てたのはわずか4～5% 。どれほど施策を重ねてもこの割合は増えず、同じリストを回し続ければ数ヶ月後には商談が枯渇し、売上計画が未達になることは明白でした。小手先のリード獲得ではなく、市場における第一想起の獲得こそが急務となっていました。

【SOLUTION】短期目線を捨て、信頼と第一想起へ。参加者の心を動かす「熱狂コンテンツ」の設計

選んだのは、自社サービスの直接的なアピールを捨て、業界のトップランナーたちが思想を語る「カンファレンス」への完全シフトです。安全圏からスライドを読み上げる「予定調和」を放棄し、トップランナー同士の火花散る議論を引き出す場を設計。業界の未来を語る『プラットフォーム』に徹することで、「あの企業が創る場は業界に不可欠だ」という絶対的な信頼獲得を目指しました。

SABU主催カンファレンス - セッション２SABU主催カンファレンス - セッション３【OUTCOME】1,300名超の参加者が集結。「紹介の壁」を壊した、“見られ方”の劇的変化

結果として、決裁者（院長）を中心に1,300名超という集客を実現。最大の成果は、無形商材特有の「紹介の壁」を突破し、SABUという企業の「見られ方」が激変したことです。「著名な先生と肩を並べる、業界を牽引する企業」としての認知が確立されたことで、商談の前提と権力勾配が逆転し、単なるBPO事業者という既存の枠組みを打ち破ることに成功しました。

【EPILOGUE】歯科業界の「開国」。市場競争から、市場を牽引する共創者へ

SABUの挑戦は、自社の売上拡大にとどまりません。次に見据えるのは、異業種の気鋭経営者を巻き込み、業界全体の経営をアップデートしていく「歯科業界の開国」です。パイを取り合うのではなく、市場そのものを啓蒙し、拡大していく。業界を繋ぐ「ハブ」となるSABUの歩みを、ニューピークスは戦略的パートナーとして今後も支援してまいります。

ニューピークス プロデューサー（取締役 CRO 樋口）コメント

SABU主催カンファレンス

「バーティカルな市場において、機能訴求によるリード獲得はいずれ必ず頭打ちを迎えます。SABU様が下した『自社を売るのをやめる』という勇気ある決断こそが、同質化という泥沼の競争から抜け出す唯一の解でした。

今回のプロジェクトでは、あえてコントロール不能な『リアルな議論』を突きつけることで、画面越しに圧倒的な熱量を伝播させました。この『思想の共鳴』が生んだエネルギーは、どんな広告よりも強く、深く、市場の認識を書き換えたと確信しています。本事例が、成長の壁に直面している多くの企業の皆様にとって、次の一手へのヒントとなれば幸いです」

株式会社SABU

「日本中の歯科医院に、もっと『ゆとり』を。」を掲げ、歯科医院特有の事務・採用・マーケティング等のノンコア業務をワンストップで代行するBPOサービスを提供。歯科業界全体の経営アップデートを目指すスタートアップ。

URL：https://sabu.jp/

株式会社ニューピークス

「経営戦略を、熱狂へと翻訳する。」 B2Bマーケティングにおける戦略立案から、動画・イベント・デジタル施策への実装までを一気通貫でプロデュースする戦略的パートナー。独自のフレームワークを用い、ROIを最大化するビジネスイベントを支援。

URL：https://newpeaks-biz.com/