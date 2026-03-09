(株)スコープアジア × kawaii と出会える。『munitイオンモール札幌発寒店』 ３月１3日（金）オープン！

株式会社スコープ

株式会社スコープ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 繁）は、アジアグッズのセレクトショップ「munit（ムニット）イオンモール札幌発寒店」を ２０２６年３月１３日（金） にオープンいたします。

京都河原町OPA店・なんばCITY店に続く3号店となります。

札幌西エリア最大級の人気ショッピングモールに、アジアの“今”を体験できるセレクトショップが登場。

今回出店する イオンモール札幌発寒 は、ファッション・雑貨・グルメまで 約１４０店舗が集積する札幌西エリアの中核ショッピングモール。JR「発寒駅」徒歩５分、地下鉄「宮の沢駅」徒歩１０分とアクセスも良く、広域からファミリー・学生・社会人まで幅広い客層が訪れる人気商業施設です。さらに、季節イベントや地域連動フェアも豊富で、年間を通して安定した集客力を誇り、札幌市内でも高い生活導線に位置しています。

そんな活気ある商業環境の中にオープンする「munitイオンモール札幌発寒店」では、韓国・中国を中心としたアジアコスメ、食品、雑貨など 約1,500点 をラインナップ。トレンドと“kawaii”を気軽に楽しめる売場づくりを通して、アジアのカルチャーが持つ魅力を日常の中で体験していただけます。

オープンを記念し、限定キャンペーンも実施予定です。詳細が決まり次第、公式SNSおよび店頭ポスターにてご案内いたします。munitイオンモール札幌発寒店での新しいショッピング体験を、ぜひお楽しみください。

【munit（ムニット）とは】

「あなたに、唯一無二のお買い物体験を」をコンセプトに、株式会社スコープが手掛けるリアル店舗ブランド。３５年以上にわたりプロモーションをデザインしてきたスコープの知見を活かし、アジアの最新トレンドをいち早くキャッチしたコスメ・食品・雑貨をセレクト。

SNSで話題の商品から日本未上陸アイテムまで、思わず誰かにシェアしたくなる“ワクワク”をお届けします。