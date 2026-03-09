【食行動の見える化と継続支援で再検率の低下を狙う】食生活改善プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健診結果（再検査・保健指導等）に直結しやすい実務テーマとして、食行動の見える化と継続支援を組み合わせ、再検率の低下を狙う「食生活改善プログラム」の提供を開始しました。

個人を追い込む指導ではなく、食行動チェックを起点に組織単位で傾向を把握し、社食・コンビニ導線の整備や教育を組み合わせ、現場で続く形に落とし込みます。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人が特定されない組織単位の集計を前提に、食環境と行動の改善を支援し、健診指標等の推移で効果を検証します。

提供開始の背景

健診で再検査や保健指導対象が増えると、本人の健康リスクだけでなく、企業としての生産性や医療費の観点でも影響が出やすくなります。

一方で食生活の改善は、正論を伝えても続きにくく、個人の意思に委ねると「分かっているが変わらない」状態になりがちです。

本プログラムは、食行動を可視化したうえで、職場の食環境（社食・コンビニ導線等）と教育を組み合わせ、継続できる設計にすることで、健診結果に近い指標（再検率、BMI分布等）で改善を追える状態を作ります。

プログラム概要（食行動チェック→組織傾向→施策実装）

本プログラムは、食行動を起点に組織単位の傾向を把握し、環境整備と教育で「続く仕組み」を作る食生活改善支援です。

食行動チェック（見える化の起点）

食事タイミング、外食・コンビニ利用、間食、飲料、飲酒等の行動を把握

個人の評価ではなく、組織単位の傾向として集計し、課題の優先順位を整理

部署・拠点等の差分を確認し、重点領域を特定

組織単位の傾向に基づく施策設計（続く形に落とす）

社食のメニュー・表示・選び方の導線整備

コンビニ導線（購入時の判断軸、組み合わせ例、時間がない時の選択肢）

教育（短時間コンテンツ、ワーク、管理職への巻き込み）

「やることを増やす」のではなく、選び方と環境を整えて行動を変える設計に寄せる

継続支援と運用（やりっぱなしを止める）

行動指標を定点で確認し、つまずき要因を回収して改善

繁忙期・シフト勤務等の制約を踏まえた運用設計（短時間化、オンライン併用等）

当たり施策に集中し、次期へ更新

一次情報として提示する運用指標（例）

再検率の推移（組織集計・時系列）

BMI分布の推移（組織集計・時系列）

行動指標（例：朝食欠食、間食頻度、飲料選択等の推移）

※数値は導入企業ごとに、個人が特定されない形で集計・提示します。

期待できる経営インパクト

再検率の低下を狙う実務運用

健診後の「指摘される→放置」を減らし、再検率の推移で改善を検証できます。

BMI分布の改善を組織単位で追跡

個人指導に偏らず、分布としての変化を追い、施策の当たり外れを判断できます。

食生活改善を「個人任せ」から「職場の仕組み」へ転換

社食・コンビニ導線・教育を組み合わせ、続く環境を整備します。

健康施策の説明可能性向上

行動指標と健診指標（再検率、BMI分布）の推移をセットで提示し、取り組みを説明できます。

導入の流れ

まとめ

- 現状整理（健診結果の傾向、職場の食環境、勤務形態の確認）- 食行動チェックの実施と組織傾向の把握- 課題の優先順位付けと施策設計（社食／コンビニ導線／教育）- 施策実装と周知（導線整備、短時間教育）- 行動指標を月次で確認し運用改善- 再検率・BMI分布の推移で効果検証し、次期へ更新

本プログラムは、食行動を組織単位で見える化し、社食・コンビニ導線・教育を組み合わせて継続支援し、再検率の低下とBMI分布の改善を狙う食生活改善支援です。

医療／診断／治療ではなく、個人が特定されない集計を前提に、行動指標と健診指標の推移で効果を検証し、当たり施策に集中して更新します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/