【講演会】後継者不在の老舗店の復活劇！第三者の２４才女性が救った事業承継のドラマティックストーリー

【講演会開催の背景】

●全国的に中小企業経営者の高齢化や後継者不在による中小企業の廃業の増加が社会問題となっている。

●雇用の受け皿として、また多様な技術・サービスの担い手として重要な役割を担う中小企業が減少し続けることは、地域だけでなく日本経済全体にとって活力の低下に。

●尼崎市では本会議所などの産業支援機関や金融機関などが連携して、オール尼崎で事業承継支援に取り組む「尼崎市事業承継プラットフォーム」を設立し、市内中小企業の事業承継相談等に対応。

●後継者の育成には５年以上の期間を要すると言われているが、現状は事業承継に向けた準備の重要性を十分に認識していない中小企業も多数存在。

●今回の講演会では、24歳の女性が家業でもない企業を引き継ぐという決断、そして、伝統ある企業をどのように理解し、社内外の信頼を築いてきたのかという第三者承継の経験談を語っていただく。

【開催概要】

開催日時：2026年3月19日（木）14時～16時

場 所：尼崎商工会議所 7階702会議室

参 加 費：無料

定 員：40名

内 容：第1部 14時～15時30分

事業承継講演会「『継ぎたい』と思われる会社になるために」

～後継者不在の老舗かまぼこ屋はなぜ復活することができたのか～

講 師：株式会社吉開のかまぼこ 代表取締役社長 林田 茉優 氏

（講師プロフィール）

2020年福岡大学経済学部卒業。学生時代に中小企業の跡継ぎ経営者未定問題に興味を持ち、福岡の老舗蒲鉾屋「吉開のかまぼこ」の復活に向けた支援活動を始める。卒業後、日本の後継者難解決のモデルを目指す。「カンブリア宮殿」「激レアさんを連れてきた。」「サラメシ」等のメディアに出演。

【申し込みページ】

https://www.amacci.or.jp/seminar/syoukei2503/