【FROM ARTIST × 株式会社V】次世代アーティスト支援プロジェクト「U-25 EXHIBITION」始動！VRChat特設ワールドを3/14に公開

BUSCA合同会社

アートマーケットプレイス「FROM ARTIST」を運営するBUSCA合同会社（茨城県水戸市、代表戸井田翔馬）は、メタバース領域で高い実績を持つ株式会社Vとタッグを組み、若手アーティストの発掘・支援を目的としたプロジェクト「U-25 EXHIBITION」を推進いたします。

本プロジェクトの一環として、株式会社Vの制作・運営サポートのもと、VRChat内に特設ワールドを制作いたしました。バーチャルでの体験をリアルの展示会へと繋げる、新しい形のアートイベントをお届けします。

■「U-25 EXHIBITION」プロジェクト概要

アートマーケットプレイス「FROM ARTIST」が主催する「U-25 EXHIBITION」プロジェクトは、次世代アーティストの発掘・支援を目的とした企画として、6名の新進気鋭のアーティストが採択されています。採択されたアーティストが発表する場として、VRChatとリアル会場での展示が予定されています。Vは、本プロジェクトにおけるVRChat会場並びに、イベント運営を担当いたしました。

参加アーティスト：上田禅、OR、忍足ようこ、あきらそみや、網代 親宏、サナ

主催：FROM ARTIST（BUSCA合同会社）

■バーチャルギャラリー「FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY」概要

Vrchatワールドエントランス

本ワールドは、３つのエリアに分けられた空間で展示されています。

白を基調とした清潔感あるArea Aは、私たちの生活の地続きにある「日常」や、普遍的な感性を表現しています。黒を基調とした洗練されたArea Bは、創作の苦悩や、自分自身と深く向き合う内省の時間をイメージしています。そして最後の部屋となるArea Cは、鮮やかな色彩が溢れる空間が広がります。３つの空間を通じ、「U-25」という若い才能が解き放たれ、未来への明るい展望や「自由」を表現したエリアです。

【Area A】日常とクラシック【Area B】静寂と内省【Area C】自由と祝福

本ワールドの入り口に掲示されたポスターには、メタバースならではのちょっとした仕掛けがあります。ギャラリーに入る前に、ぜひ、じっくりご鑑賞くださいませ。

すべてのエリアを巡り終えた後、もう一度同じポスターを眺めた時、描かれたモチーフがあなたに語りかけます。アーティストたちが込めたメッセージが、より鮮明に伝わるはずです。

■ 「バーチャル観覧ツアー」とは

特設ワールドの公開を記念し、2026年3月14日（土）および15日（日）の2日間、いずれも21:00よりVRChat内にて「バーチャル観覧ツアー」を開催いたします。

本イベントでは、豪華インフルエンサーをゲストに迎えて共に展示作品を巡るメインツアーに加え、展示作家本人から直接、制作秘話や作品に込めた想いを聞くことができる「ぷちツアー」などをご用意しました。バーチャル空間だからこそ実現できる、アーティストやゲストとの親密な距離感で楽しむ新しい形のアート体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。

▼VRChat 特設ワールド「U-25 EXHIBITION」

ワールド名：FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY

公開日：2026年3月14日(土)

プラットフォーム： VRChat（PC専用ワールド）

制作・イベント運営：株式会社V

ワールド制作：Ucchiey

▼リアル展示会「U-25 EXHIBITION」

開催日時：2026年3月23日(月)12:00～18:00／3月24日(火)12:00～17:00

開催場所：中目黒 目黒川沿いギャラリースペース

https://maps.app.goo.gl/1FV9YnmrGYPox5Ym8

■FROM ARTISTとは

日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」は、作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

https://from-artist.com/(https://from-artist.com/)

https://www.youtube.com/@fromartist(https://www.youtube.com/@fromartist)

■ 会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、メタバース/XR領域において国内トップクラスの事業支援・制作実績を有する企業です。「VRChat」や「Roblox」で国内最大級のコミュニティを運営し、ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などからの資金調達を実施。戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp/(https://v-inc.jp/)

会社名：BUSCA合同会社

所在地：〒311-4144 茨城県水戸市開江町2081-10

代表者：代表社員 戸井田翔馬

事業内容：BUSCA合同会社は、アート・マーケティング・教育の分野において、アイデアを形にし成果へと導くクリエイティブカンパニーです。 日本最大級のアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」の運営を中心に、アーティストのDtoC（Direct to Consumer）支援、企業のブランディング・マーケティング支援、およびWEBメディアの運営を行っています。

URL：https://www.busca-llc.com/