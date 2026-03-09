好評につき季節限定フレーバーが定番ラインアップに仲間入り「瀬戸しお うめ味」2026年4月6日（月）より新発売～紀州産南高梅パウダーを使用した、爽やかな酸味広がる味わい～

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、「71g瀬戸しお うめ味」を2026年4月6日（月）より、定番商品として全国のスーパーや公式オンラインショップ（https://befco-shop.jp/）で新発売します。

■商品特徴

紀州産南高梅のパウダーを使用し、梅の酸味をしっかりと感じられる本格的な味わいに仕上げました。

「瀬戸しお」は、軽やかな食感が特長の、発売20周年を迎えたロングセラー米菓です。

さっぱりとした後味で、“瀬戸しお”ならではの軽やかな食感との相性抜群です。また、金雲をあしらった華やかで上品なパッケージを採用しました。

■開発担当者コメント

紀州産南高梅のパウダーを使用し、梅本来の爽やかな酸味をしっかりと感じられる味わいを目指しました。軽やかな食感とのバランスにもこだわり、飽きずに楽しめる一品に仕上げています。

■商品概要

商品名：71g瀬戸しお 梅味

発売日：2026年4月6日（月）

内容量：71g

■販売場所

全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

【報道各位 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 広報担当

メールアドレス：publicity@befco.jp

TEL 025-259-0155

【お客様 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893