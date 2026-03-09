小学生が考案したカプセルトイで地域の魅力を発信 教育ネット、「SchoolYellガチャ」 守口市にてオープニングセレモニーを開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ 以下、教育ネット）は、守口市立錦小学校と連携し、同校の子どもたちが取り組んできた「守口市SchoolYellガチャ」の完成を記念し、「守口市SchoolYellガチャ オープニングセレモニー」を3月14日（土）にイオンモール大日(守口市大日東町)にて開催します。
本プロジェクトでは、守口市立錦小学校5年生の児童が授業において、守口市の魅力をPRするカプセルトイの企画・制作に取り組んできました。子どもたちは、地域の魅力について調べ、話し合いを重ねながらアイデアを出し合い、デザインなど工夫を凝らしたオリジナルの「SchoolYellガチャ」を制作しました。
また、本プロジェクトは、各分野の専門知識を有する民間企業が参画し、企画から制作までの各プロセスにおいて、連携しながら進められました。企画の基礎となる地域の魅力を発信する方法や、キャラクターの扱い方・著作権に関する学習は教育ネットが担当し、カプセルトイ制作の基礎については、「社会科で学ぶガチャを通じて日本の特色や文化を考える探究プログラム」※1を活用し、教員が指導を実施。また、守口市のまちづくりについては株式会社オープンハウス 関西支社の協力があり、子どもたちは多角的な視点から企画内容を深めました。
多くの関係者の協力のもと、完成した「SchoolYellガチャ」はイオンモール大日に設置され、学校での学びを実社会の場で発信する機会となります。
本セレモニーでは、取組紹介に加え、子どもたちによる制作発表や守口市長による授賞式などを実施し、学びの成果を紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343493/images/bodyimage1】
※本セレモニーは、イオンモール大日で開催される「知るともっと好きになる！守口の教育の”今”を知る 守口っこフェスタ」の一企画として実施されます。
「知るともっと好きになる！守口の教育の”今”を知る 守口っこフェスタ」
URL:https://www.aeon.jp/sc/dainichi/event/event_e75962_as.html
※1「社会科で学ぶガチャを通じて日本の特色や文化を考える探究プログラム」は、株式会社COMPASSと
株式会社小学館集英社プロダクションが共同開発し、タカラトミーアーツと連携して提供されている小中学校向け探究学習教材です。ガチャを題材に、日本のものづくりや文化的背景、商品としての工夫などを社会科の視点から学べる内容となっています。
■守口市「SchoolYellガチャ」 オープニングセレモニー 開催概要
【開催日時】2026年3月14日（土）13:45～15:00
【会場】イオンモール大日 SHIBANIWA
(大阪府守口市大日東町1-18)
【内容】
・ SchoolYell守口市版 プロジェクト紹介
・ 子ども達による制作発表
・ 守口市長による授賞式 など
■SchoolYell（スクールエール）とは
SchoolYellは、子どもを社会や地域で応援する仕組みであり、その具体的な取組の一つとして「SchoolYellガチャ」を展開しています。
SchoolYellガチャは、子どもたちが地域の魅力を紹介するアイデアをグッズにしてカプセルトイとして販売する仕組みです。子どもたちのアイデアがつまったグッズを地域の人や観光客など多くの人に購入してもらい、地域の良さを知ってもらいます。売上の一部は、学校や教育機関を応援する取り組みに活用され、持続的な支援を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343493/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社教育ネット
