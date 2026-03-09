小学生が考案したカプセルトイで地域の魅力を発信 教育ネット、「SchoolYellガチャ」 守口市にてオープニングセレモニーを開催

小学生が考案したカプセルトイで地域の魅力を発信 教育ネット、「SchoolYellガチャ」 守口市にてオープニングセレモニーを開催