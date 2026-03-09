シーズン初戦は過去最多となる賑わい 創業50周年の明日香野がマッスルゲート大阪高槻大会に参加して和菓子をお届け

シーズン初戦は過去最多となる賑わい 創業50周年の明日香野がマッスルゲート大阪高槻大会に参加して和菓子をお届け