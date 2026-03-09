シーズン初戦は過去最多となる賑わい 創業50周年の明日香野がマッスルゲート大阪高槻大会に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、ゴールドジム主催の人気ボディコンテスト「マッスルゲート大阪高槻大会」（2/28・ホテルプラザオーサカ）に参加。鍛え抜いた肉体を披露する選手の皆さまに和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343266/images/bodyimage1】
マッスルゲートは、初心者からベテランまで、幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズの最高峰であるゴールドジムジャパンカップに出場できます。
2026年シーズンの開幕戦となった大阪高槻大会は、エントリー数が満員・打ち止めとなる247名、来場者数535名を数えました。今年で5回目を迎え、エントリー数、来場者数ともに過去最高を更新しました。
体調管理の難しい冬場で、多忙な年末年始をはさんでのシーズン初戦でしたが、選手はしっかり仕上げた身体を披露。会場は終始、熱気と歓声に包まれていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343266/images/bodyimage2】
厳しいトレーニングを積んできた選手の皆さまに、明日香野は「冬のわらび大福」をご用意。受付時に和菓子を受け取った選手の中には「試合が終わるまでは我慢です…」と苦悶の表情を浮かべる方もいらっしゃいました。
競技後に笑顔で和菓子を手にされる姿は印象的で、選手の重ねてきた努力への小さなご褒美として明日香野の「ちょっと食べる喜び」がお役に立てたようで嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343266/images/bodyimage3】
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：マッスルゲート大阪高槻大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年2月28日（土）
開催地 ：ホテルプラザオーサカ（大阪府大阪市淀川区新北野1－9－15）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343266/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
