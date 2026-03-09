【3月8日 国際女性デー】３年で累計350名超の女性経営者が寄付に参加。女性社長.net会員増加と連動した社会貢献の取り組み
国内最大級の女性経営者データベースサイト「女性社長.net」を運営する株式会社コラボラボ（本社：東京都千代田区／代表取締役：横田響子）は、2026年3月8日の国際女性デーにあわせ、女性社長.net会員数の増加に応じた支援金寄付プログラム（以下、本プログラム）の2025年度の実施結果を発表いたします。
本プログラム開始から3年間で、350名以上の女性経営者・個人事業主が寄付に参加。
女性経営者・個人事業主のプラットフォームとして、事業活動と社会還元を両立する取り組みを継続しています。
2025年度は60名が参加。３年間で広がる“選べる社会貢献”
2023年３月より、「女性社長.net」では、新規会員登録数に応じて国際NGOへ支援金を寄付しています。女性経営者・事業主向けのデータベースサイト女性社長.netへの会員登録（無料）をすると、事業継続に役立つ情報が届きます。
2025年３月から2026年２月の１年間で、新規登録した女性経営者・個人事業主は数百名にのぼり、うち60名が寄付プログラムに参加。寄付プログラム参加者は、３年間で累計356名になりました。
今回、2026年３月８日の国際女性デーに、支援金として30,000円を国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチへ寄付したことをご報告いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343270/images/bodyimage1】
支援金寄付プログラムの詳細はこちら
https://joseishacho.net/news/newservice/entry26306/
■４割の女性社長が「支援金寄付」を選択。社会貢献への積極的参加を示す結果に
女性社長.netでは、新規会員登録時、任意のアンケートにご協力いただいた方を対象に、特典として「支援金寄付」または事業継続を応援する「Amazonギフト券」のいずれかを選択できる仕組みを導入しています。
アンケート回答者の４割は社会貢献に繋がる「支援金寄付」を選択。本プログラムを３年継続してもなお、女性社長の社会貢献への関心の高まりが顕著に表れた結果となっています。
女性社長.netは、今後も本プログラムを継続し、より多くの女性経営者・事業主に事業継続支援と社会貢献の機会を提供してまいります。
本プログラムのほか、女性社長.netでは、各地での女性事業主向けセミナーや企業との協業で女性社長支援プロジェクトなども実施し、女性社長様の事業継続をサポートするため、様々な機会を設けております。
【女性社長.netについて】https://joseishacho.net/about/
株式会社コラボラボが2007年より企画運営。国内最大級の女性起業家・個人事業主データベースサイトです。20 代～40 代を中心とした現役女性経営者に特化し、会員数は約3,400名（※2026年3月現在）、さまざまな業種の方が登録。女性社長．net 会員情報をデータベース化した「女性社長一覧」の他、編集記事やイベント・セミナー開催を通じ、女性経営者の最新情報を発信しています。
また女性経営者・事業主限定のイベントや復興支援合宿を行うなど、ビジネススキルの向上のみならず女性経営者たちとともに社会貢献活動の実施をしております。現在、実務経験豊富な女性経営者データベースの強みを活かし、社外取締役を求める企業へ「女性の社外取締役人材紹介サービス」も展開しています。
【ヒューマン・ライツ・ウォッチについて】https://www.hrw.org/ja
ヒューマン・ライツ・ウォッチは、世界各地に約550名のスタッフを有する1978年設立の非営利の国際人権NGO（非政府組織）で、日本では2009年より活動を行っています。スタッフは、地域専門家や法律家、ジャーナリスト、学者などの人権の専門家で、多国籍で多様なバックグランドを持っています。世界各地の他の人権団体と協力しながら、正確な事実調査を行い、公正で客観的な事実を報告し、メディアを効果的に利用しながら戦略的なターゲットアドボカシー（ロビイング / 政策提言）を進めてきたことで、高い評価を受けており、地雷廃絶国際キャンペーン（ICBL）への貢献によりノーベル平和賞を共同受賞しています。
配信元企業：株式会社コラボラボ
本プログラム開始から3年間で、350名以上の女性経営者・個人事業主が寄付に参加。
女性経営者・個人事業主のプラットフォームとして、事業活動と社会還元を両立する取り組みを継続しています。
2025年度は60名が参加。３年間で広がる“選べる社会貢献”
2023年３月より、「女性社長.net」では、新規会員登録数に応じて国際NGOへ支援金を寄付しています。女性経営者・事業主向けのデータベースサイト女性社長.netへの会員登録（無料）をすると、事業継続に役立つ情報が届きます。
2025年３月から2026年２月の１年間で、新規登録した女性経営者・個人事業主は数百名にのぼり、うち60名が寄付プログラムに参加。寄付プログラム参加者は、３年間で累計356名になりました。
今回、2026年３月８日の国際女性デーに、支援金として30,000円を国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチへ寄付したことをご報告いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343270/images/bodyimage1】
支援金寄付プログラムの詳細はこちら
https://joseishacho.net/news/newservice/entry26306/
■４割の女性社長が「支援金寄付」を選択。社会貢献への積極的参加を示す結果に
女性社長.netでは、新規会員登録時、任意のアンケートにご協力いただいた方を対象に、特典として「支援金寄付」または事業継続を応援する「Amazonギフト券」のいずれかを選択できる仕組みを導入しています。
アンケート回答者の４割は社会貢献に繋がる「支援金寄付」を選択。本プログラムを３年継続してもなお、女性社長の社会貢献への関心の高まりが顕著に表れた結果となっています。
女性社長.netは、今後も本プログラムを継続し、より多くの女性経営者・事業主に事業継続支援と社会貢献の機会を提供してまいります。
本プログラムのほか、女性社長.netでは、各地での女性事業主向けセミナーや企業との協業で女性社長支援プロジェクトなども実施し、女性社長様の事業継続をサポートするため、様々な機会を設けております。
【女性社長.netについて】https://joseishacho.net/about/
株式会社コラボラボが2007年より企画運営。国内最大級の女性起業家・個人事業主データベースサイトです。20 代～40 代を中心とした現役女性経営者に特化し、会員数は約3,400名（※2026年3月現在）、さまざまな業種の方が登録。女性社長．net 会員情報をデータベース化した「女性社長一覧」の他、編集記事やイベント・セミナー開催を通じ、女性経営者の最新情報を発信しています。
また女性経営者・事業主限定のイベントや復興支援合宿を行うなど、ビジネススキルの向上のみならず女性経営者たちとともに社会貢献活動の実施をしております。現在、実務経験豊富な女性経営者データベースの強みを活かし、社外取締役を求める企業へ「女性の社外取締役人材紹介サービス」も展開しています。
【ヒューマン・ライツ・ウォッチについて】https://www.hrw.org/ja
ヒューマン・ライツ・ウォッチは、世界各地に約550名のスタッフを有する1978年設立の非営利の国際人権NGO（非政府組織）で、日本では2009年より活動を行っています。スタッフは、地域専門家や法律家、ジャーナリスト、学者などの人権の専門家で、多国籍で多様なバックグランドを持っています。世界各地の他の人権団体と協力しながら、正確な事実調査を行い、公正で客観的な事実を報告し、メディアを効果的に利用しながら戦略的なターゲットアドボカシー（ロビイング / 政策提言）を進めてきたことで、高い評価を受けており、地雷廃絶国際キャンペーン（ICBL）への貢献によりノーベル平和賞を共同受賞しています。
配信元企業：株式会社コラボラボ
プレスリリース詳細へ