



放送大学茨城学習センターと茨城県立図書館は、2026年3月14日（土）、茨城県立図書館においてライブラリー講演会「水戸道中膝栗毛―古道歩きの勧め―」を開催します。

講師は放送大学茨城学習センター所長・特任教授の小野寺淳氏。

江戸時代の街道である水戸道中をテーマに、古道に残る歴史や文化、古道歩きの魅力について紹介します。

参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。

【開催の背景】

近年、地域の歴史や文化を体感できる「古道歩き」への関心が高まっています。

江戸時代に整備された水戸道中は、水戸藩と江戸を結ぶ重要な街道として発展し、現在も沿道には当時の面影を残す歴史資源が点在しています。

本講演会では、水戸道中の歴史的背景や街道文化について紹介するとともに、実際に古道を歩くことで見えてくる地域の魅力や楽しみ方について解説します。

歴史や文化を身近に感じながら地域を再発見する機会として、多くの方に参加していただくことを目的に開催します。

【講師コメント】

講師の小野寺淳氏は、今回の講演について次のように話しています。

「現在の国道6号線（水戸街道）は、江戸時代の水戸道中とは異なる道です。

水戸道中を歩きながら、今も残る一里塚、本陣、問屋、旅籠、道しるべなどを確認してみましょう。

新たな発見に出会うかもしれません。

講演では、取手から勿来までの道や宿場などを示しながら、水戸道中の特色と古道歩きの楽しみ方をお話しします。」

【講演会概要】

講演会名：水戸道中膝栗毛 ― 古道歩きの勧め ―

日時：2026年3月14日（土）14:00～16:00

会場：茨城県立図書館 視聴覚ホール

講師：放送大学茨城学習センター 所長・特任教授 小野寺 淳

参加費：無料

申込：不要（当日直接会場へお越しください）

主催：放送大学茨城学習センター

共催：茨城県立図書館

【講演会についての問い合わせ先】

放送大学茨城学習センター

〒310-0056

水戸市文京2－1－1

茨城大学水戸キャンパス内

TEL：029-228-0683