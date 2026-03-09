株式会社AlbaLink(本社：東京都江東区、代表取締役：河田 憲二)は、引っ越し経験者500人を対象に、「引っ越しで意外にお金がかかったものランキング」についてアンケート調査を実施しました。





詳細はこちら： https://2do-3.com/18662/









【背景】

引っ越しに関する費用といえば、まず思い浮かぶのは「引っ越し業者への支払い」です。

しかし実際に経験してみると、「こんなところにもお金がかかるとは思わなかった」と意外に感じる場面が少なくありません。

そこで今回、株式会社AlbaLink( https://albalink.co.jp/ )が運営する空き家投資をサポートするメディア「不動産投資の森( https://2do-3.com/ )」は、引っ越し経験者500人を対象に「引っ越しで意外にお金がかかったもの」についてアンケート調査を実施しました。









【調査概要】

調査対象 ：引っ越し経験がある人

調査期間 ：2025年12月20日～21日

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネットによる任意回答

有効回答数 ：500人(女性364人／男性136人)

回答者の年代：20代 20.2％／30代 38.2％／40代 24.8％／

50代 13.6％／60代以上 3.2％









【引っ越しで意外にお金がかかったもの1位は「ゴミの処分費用」】





引っ越しで意外にお金がかかったもの





引っ越し経験のある500人に「引っ越しで意外にお金がかかったもの」を聞いたところ、1位は「ゴミの処分費用(30.0％)」でした。

「家具の購入(29.0％)」が僅差で2位となっています。

「引っ越し費用といえば、引っ越し業者代」というイメージがあるためか、引っ越し業者代を「意外に高い」と感じた人は1割程度となっています。

一方でゴミを捨てるのに意外とお金がかかることに驚いた人が多くなりました。









【上記ランキングの詳細やその他のアンケート結果を見たい方】

上記ランキングの各項目の詳細や、「引っ越し費用を節約するための工夫」「引っ越しで費用をかけて良かったサービス・アイテム」のアンケート結果も見たい方は、以下のURLからご覧ください。

https://2do-3.com/18662/









【アンケート記事(調査結果)の利用条件】

1)情報の出典元として、「空き家投資なら「不動産投資の森」」を明記してください。

2)ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記2つのリンクを設置してください(クリックすると遷移できる状態で設置ください)。

URL： https://2do-3.com/17770/

https://2do-3.com/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社AlbaLink(アルバリンク)

所在地 ： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

取材連絡先： marketing@albalink.co.jp

URL ： https://albalink.co.jp/