アトレ取手 茨城県内の酒蔵が集結！10周年を迎える日本酒まつり『SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～』を4/11(土)に開催！
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行)が運営するアトレ取手(所在地：茨城県取手市)では、茨城県内から20ほどの酒蔵が取手に集結し、様々な茨城の地酒に出会える『SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～』を2026年4月11日(土)に開催します。
2016年の開始以来、多くの日本酒ファンに愛されてきた本イベントは、今年で10周年を迎え、「10周年記念イベント」も開催を予定しており、これまで以上に茨城の地酒が楽しめる企画となっております。
SAKE MEETING 2026春
■茨城のお酒に出会える「SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～」開催概要
アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場VIVA』内で、茨城全域から集結した20ほどの酒蔵から、おすすめのお酒を選んで、飲み比べが出来る『SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～』を開催します。おつまみなど持込OKです。また今回は10周年記念ロゴのおちょことなります。
【開催日】 2026年4月11日(土)
【時間】 1部 11:00～13:15
2部 13:45～16:00
※事前予約制
【参加費】 入場券(オリジナルおちょこ)と
引換チケット(5枚500円)セット 1,000円
【流れ】 (1)受付にてオリジナルおちょこと引換チケットを購入
(2)お好きな蔵元で日本酒を選び、チケットと交換
(3)オリジナルおちょこに日本酒が提供されます。
(4)引換チケットは追加購入できます。
【定員】 各部650名※事前予約制
【場所】 アトレ取手4Fたいけん美じゅつ場(VIVA)
【主催】 アトレ取手
【開催協力】 取手市、JR東日本、東京藝術大学
キリンビール取手工場、中村酒店
10周年記念ロゴおちょこ
■10周年記念「歴代おちょこくじ」開催
開催ごとにデザインを変えてきた「歴代おちょこ」を今回特別に500円(税込)で販売いたします。更に、ご購入された方には抽選で、希少なお酒等をプレゼント。
※無くなり次第終了 ※参加は入場者のみとなります
★詳しくはこちら https://www.atre.co.jp/toride/news/6572/
■たいけん美じゅつ場VIVA概要
取手市、東京藝術大学、JR東日本首都圏本部、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりに取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場」は誕生しました。
産官学連携によって多様なニーズを満たすプログラムを展開しています。
【公式HP】 https://www.viva-toride.com/
【営業時間】 平日10:00～21:00 土日祝：10:00～20:00
たいけん美じゅつ場 VIVA
【株式会社アトレ概要】
■「アトレ取手店」施設概要
施設名 ：アトレ取手
所在地 ：茨城県取手市中央町2-5
営業時間：平日／10:00～21:00 土日祝／10:00～20:00
※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。
階数 ：地上5階
店舗面積：約7,648m2
店舗数 ：41ショップ(2026年3月9日現在)
■SC運営会社概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号
会社設立：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表者 ：高橋 弘行
事業内容：駅ビルの管理および運営等
運営施設：アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野他
