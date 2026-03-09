株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行)が運営するアトレ取手(所在地：茨城県取手市)では、茨城県内から20ほどの酒蔵が取手に集結し、様々な茨城の地酒に出会える『SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～』を2026年4月11日(土)に開催します。

2016年の開始以来、多くの日本酒ファンに愛されてきた本イベントは、今年で10周年を迎え、「10周年記念イベント」も開催を予定しており、これまで以上に茨城の地酒が楽しめる企画となっております。





SAKE MEETING 2026春





■茨城のお酒に出会える「SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～」開催概要

アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場VIVA』内で、茨城全域から集結した20ほどの酒蔵から、おすすめのお酒を選んで、飲み比べが出来る『SAKE MEETING 2026春～10周年乾杯の宴～』を開催します。おつまみなど持込OKです。また今回は10周年記念ロゴのおちょことなります。





【開催日】 2026年4月11日(土)

【時間】 1部 11:00～13:15

2部 13:45～16:00

※事前予約制

【参加費】 入場券(オリジナルおちょこ)と

引換チケット(5枚500円)セット 1,000円

【流れ】 (1)受付にてオリジナルおちょこと引換チケットを購入

(2)お好きな蔵元で日本酒を選び、チケットと交換

(3)オリジナルおちょこに日本酒が提供されます。

(4)引換チケットは追加購入できます。

【定員】 各部650名※事前予約制

【場所】 アトレ取手4Fたいけん美じゅつ場(VIVA)

【主催】 アトレ取手

【開催協力】 取手市、JR東日本、東京藝術大学

キリンビール取手工場、中村酒店





10周年記念ロゴおちょこ









■10周年記念「歴代おちょこくじ」開催

開催ごとにデザインを変えてきた「歴代おちょこ」を今回特別に500円(税込)で販売いたします。更に、ご購入された方には抽選で、希少なお酒等をプレゼント。

※無くなり次第終了 ※参加は入場者のみとなります





★詳しくはこちら https://www.atre.co.jp/toride/news/6572/









■たいけん美じゅつ場VIVA概要

取手市、東京藝術大学、JR東日本首都圏本部、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりに取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場」は誕生しました。

産官学連携によって多様なニーズを満たすプログラムを展開しています。





【公式HP】 https://www.viva-toride.com/

【営業時間】 平日10:00～21:00 土日祝：10:00～20:00





たいけん美じゅつ場 VIVA





【株式会社アトレ概要】

■「アトレ取手店」施設概要

施設名 ：アトレ取手

所在地 ：茨城県取手市中央町2-5

営業時間：平日／10:00～21:00 土日祝／10:00～20:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 ：地上5階

店舗面積：約7,648m2

店舗数 ：41ショップ(2026年3月9日現在)





■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行

事業内容：駅ビルの管理および運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野他





