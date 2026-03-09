柿の種をはじめとした米菓を製造する阿部幸製菓株式会社(本社：新潟県小千谷市、代表取締役社長：阿部幸明)は、新潟土産「柿の種のオイル漬け にんにくラー油」の味わいをイメージしたポテトスナック「柿の種のオイル漬け味のポテトスナックです。」を新潟県内土産物店等限定で3月23日に発売します。





https://www.abeko.co.jp/?pid=190030315













「柿の種のオイル漬け"味"のシリーズ」から新たな新潟土産誕生

新潟土産としてご好評をいただいている「柿の種のオイル漬けシリーズ」をもっと手軽に味わっていただきたいとの思いから、「柿の種のオイル漬け にんにくラー油」の味わいをイメージしたスナック「柿の種のオイル漬け味のポテトスナックです。」を新潟土産として発売します。













「柿の種のオイル漬け にんにくラー油」とは

「柿の種を食卓に」をテーマに、ご飯にのせて楽しめる柿の種として2018年に発売した「柿の種のオイル漬けシリーズ」第一弾であり、シリーズ中最も人気のある商品です。旨味たっぷりの特製ラー油に新潟名物柿の種をまるごと漬けました。柿の種の下の層にはフライドガーリック、フライドオニオン、クラッシュした柿の種が詰まり、ザクザク食感とにんにくラー油のくせになる味わいをお楽しみいただけます。「柿の種のオイル漬けシリーズ」は2024年12月、シリーズ累計販売本数100万本を達成しました。













「柿の種のオイル漬けシリーズ」「味のシリーズ」とは

2018年に「柿の種のオイル漬け にんにくラー油」を発売して以来、「柿の種を食卓に」をテーマにご飯のお供として新たな柿の種の食シーンを提供している「柿の種のオイル漬けシリーズ」。現在は「柿の種のオイル漬け にんにくラー油」の他、「柿の種のオイル漬け だし醤油仕立て」、「柿の種のオイル漬け 激辛にんにくラー油」、「柿の種のオイル漬け 新潟カレー」の４品を展開しています。





















また本シリーズをさらに多くの食シーンで楽しんでいただこうと誕生したのが「味のシリーズ」です。この度発売の「ポテトスナック」の他、「柿の種のオイル漬け味のスナックです。」、「柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。」、「柿の種のオイル漬け味のカレーです。やみつきにんにくラー油味 中辛」も好評発売中です。





















【商品情報】

商品名 ： 柿の種のオイル漬け味のポテトスナックです。

発売日 ： 2026年3月23日

内容量 ： 90g（15g×6袋）

希望小売価格： 810円（税込）

賞味期間 ： 150日

販売店 ： 新潟県内土産物店、阿部幸製菓直売店、

阿部幸製菓ECサイト





【会社概要】





会社名 ： 阿部幸製菓株式会社

所在地 ： 新潟県小千谷市上ノ山4-8-16

代表者 ： 代表取締役社長 阿部 幸明

設立 ： 1964年(昭和39年)5月6日

URL ： https://www.abeko.co.jp/

事業内容： 米菓・スナックの製造