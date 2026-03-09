一般社団法人プロフェッショナルウォーキング協会(以下：PWA)が主催する『THE WALK JAPAN 2026』が、『2026 BEST WALKNIST AWARD』の受賞者を発表いたしました。





『2026 BEST WALKNIST AWARD』受賞者一覧表





【2026 BEST WALKNIST】

『芸能部門』

■東ちづる(俳優／一般社団法人Get in touch 代表)

■大黒摩季(シンガーソングライター)

■西島数博(演出振付家／ダンスアーティスト)





『経済部門』

■中村泰二郎(株式会社ストーンマーケット代表取締役会長)

■黒田美耶(elite Japan CEO)

■明日花キララ(実業家／プロデューサー)





『スポーツ部門』

■田代有三(元サッカー日本代表／JFA国際委員)

■福澤達哉(元バレーボール日本代表／大阪ブルテオンアンバサダー)





『文化部門』

■斎藤恭代(俳優／グラビアモデル)

■山口佳南(ミスワールド2022日本代表／スポーツタレント)

■海音 AMANE(義足モデル)





『TEEN部門』

■米澤りあ(モデル／タレント)





『2025 BEST WALKNIST AWARD』授賞式(1)

『2025 BEST WALKNIST AWARD』授賞式(2)





授賞式は、2026年3月23日(月)に横浜ランドマークホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F)にて行われます。





本アワードは、「人生を自分らしく美しく歩いている人」「歩き方や在り方を通して世の中に影響を与えた人」を称えるものです。





芸能、経済、スポーツ、文化、TEENなど各界から12名が選出されました。





『2026 BEST WALKNIST AWARD』は、PWAの理念である『美しく歩くを文化にする』を実現するために創設されたアワードです。





本アワードでは、以下の基準に基づき受賞者を選出しました。

1. スポーツ、音楽、芸術、文学、政財、芸能など各界で活躍し、その立ち居振る舞いで人々に影響を与えた方

2. 自分らしく美しい歩き方＝在り方で、自らの人生を美しく生きている方





当日は『THE WALK JAPAN 2026』のステージにて表彰式が行われ、盾が授与されます。





BEST WALKNISTに選出された方には、THE WALK JAPAN 2026の審査員も務めていただきます。





本イベントを通じて、美しく歩くことが単なる身体的な動作ではなく、自分らしく生きることの象徴であることを多くの方に伝え、歩く文化の発展を目指してまいります。









【開催概要】

■2026 BEST WALKNIST AWARD

イベント名：THE WALK JAPAN 2026

日程 ：2026年3月23日(月)

会場 ：横浜ランドマークホール

主催 ：一般社団法人プロフェッショナルウォーキング協会

受賞者数 ：12名









【THE WALK JAPAN 2026】

2022年にPWAが設立した、「美しく歩く」を軸にウェルビーイングに特化した、「歩き方で世界の心とウェルビーイングを整える」世界初のウォーキング競技会。

外見や身長によるルッキズム、年齢によるエイジズム、既婚未婚によるマリタルステータス、性別やジェンダーによるセクシズム、国籍によるナショナリズムなど、全てを取り払った世界的にみても革新的にボーダレスな大会。

美しく歩くとは、ウェルビーイング、サスティナブル、SDGs、予防医学、健康寿命延伸、健康経営、環境保全、教育、国際的な人間力に繋がる。

世界の大企業・国連・WHOが“ウェルビーイング”を重視する中、ウェルビーイングの根本である「歩行」「身体の軸」「呼吸」を体系化した大会はTHE WALK ただ一つ。