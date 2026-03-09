J-MOTTOグループウェア、新バージョンを3月9日提供開始3月中申込みで導入費用最大25％割引キャンペーンも実施
リスクモンスター株式会社の子会社であるリスモン・ビジネス・ポータル株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一)は、クラウド型グループウェア「J-MOTTOグループウェア」の新バージョン「V9.0」を公開し、2026年3月9日(月)より提供開始しました。
バージョンアップ機能を一部抜粋
なお、3月31日(火)まで、新年度応援「新規入会キャンペーン」を実施しています。キャンペーンを利用することで、導入時の費用が最大25％割引となり、お得に最新バージョンをお試しいただけます。
https://www.j-motto.co.jp/00000000/info/service/10490/
入会キャンペーン 3月31日まで実施中
今回のバージョンアップでは、「Teams連携の改善」「スケジュール・設備予約の使い勝手向上」をはじめ、18機能・170項目以上の改善を行いました。引き続き、J-MOTTOでは会員様により便利にご利用いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。
■新バージョン(V9.0)の主な変更点
1. Teams連携の改善
2. スケジュール・設備予約の予定終了日自動調整
3. 回覧・レポートに新機能「ウォッチリスト」追加
4. インフォメーションに下書き機能追加
5. 文書管理でフォルダ内の一括ダウンロードが可能に
■お試し・お申込み方法
J-MOTTOお申込み画面( https://www.j-motto.co.jp/00000000/service/groupware/admission/ )よりお申込みください。
ご入会後、最大3ヶ月間無料でご利用いただけます。
※無料期間中もサポートセンターがご利用いただけます。
J-MOTTO スケジュール画面
■「J-MOTTOグループウェア」サービス詳細
サービス概要： クラウド・SaaS型グループウェア
料金体系 ： 初期費用0円、1人あたり月額200円～ ※税抜
(月額4,000円/20ユーザー・ディスク容量300MBまで)
主な機能 ： スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26機能
対応デバイス： PC、スマートフォン、タブレット
特長 ： 直感的に利用できる使いやすさと誰でも使える安心のサポート
表彰実績 ： 『ITトレンド年間ランキング』グループウェア領域8年連続1位
『ITreview Grid Award』最高評価”LEADER”19期連続受賞
製品サイト ： https://www.j-motto.co.jp/
■J-MOTTO提供会社 概要
会社名 ： リスモン・ビジネス・ポータル株式会社
(英名：Rismon Business Portal Co.,Ltd.)
代表者 ： 代表取締役社長 藤本 太一
所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル
設立 ： 2000年9月
資本金 ： 3,000万円
事業内容： インターネットを活用した中堅・中小企業向け各種経営支援サービス
URL ： https://www.j-motto.co.jp