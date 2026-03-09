リスクモンスター株式会社の子会社であるリスモン・ビジネス・ポータル株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一)は、クラウド型グループウェア「J-MOTTOグループウェア」の新バージョン「V9.0」を公開し、2026年3月9日(月)より提供開始しました。





バージョンアップ機能を一部抜粋





なお、3月31日(火)まで、新年度応援「新規入会キャンペーン」を実施しています。キャンペーンを利用することで、導入時の費用が最大25％割引となり、お得に最新バージョンをお試しいただけます。

https://www.j-motto.co.jp/00000000/info/service/10490/





入会キャンペーン 3月31日まで実施中





今回のバージョンアップでは、「Teams連携の改善」「スケジュール・設備予約の使い勝手向上」をはじめ、18機能・170項目以上の改善を行いました。引き続き、J-MOTTOでは会員様により便利にご利用いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。









■新バージョン(V9.0)の主な変更点

1. Teams連携の改善

2. スケジュール・設備予約の予定終了日自動調整

3. 回覧・レポートに新機能「ウォッチリスト」追加

4. インフォメーションに下書き機能追加

5. 文書管理でフォルダ内の一括ダウンロードが可能に









■お試し・お申込み方法

J-MOTTOお申込み画面( https://www.j-motto.co.jp/00000000/service/groupware/admission/ )よりお申込みください。

ご入会後、最大3ヶ月間無料でご利用いただけます。

※無料期間中もサポートセンターがご利用いただけます。





J-MOTTO スケジュール画面





■「J-MOTTOグループウェア」サービス詳細

サービス概要： クラウド・SaaS型グループウェア

料金体系 ： 初期費用0円、1人あたり月額200円～ ※税抜

(月額4,000円/20ユーザー・ディスク容量300MBまで)

主な機能 ： スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26機能

対応デバイス： PC、スマートフォン、タブレット

特長 ： 直感的に利用できる使いやすさと誰でも使える安心のサポート





表彰実績 ： 『ITトレンド年間ランキング』グループウェア領域8年連続1位

『ITreview Grid Award』最高評価”LEADER”19期連続受賞

製品サイト ： https://www.j-motto.co.jp/









■J-MOTTO提供会社 概要

会社名 ： リスモン・ビジネス・ポータル株式会社

(英名：Rismon Business Portal Co.,Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 太一

所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 3,000万円

事業内容： インターネットを活用した中堅・中小企業向け各種経営支援サービス

URL ： https://www.j-motto.co.jp