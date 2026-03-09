株式会社MTG(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下 剛)は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェア「ReD(レッド)」ブランドアンバサダーの大泉 洋さんが出演する新TVCMを2026年3月9日(月)の「ありがとうの日」より公開します。

また、同月12日よりギフトラッピングをご利用いただいたお客様に、桜をモチーフとした限定メッセージカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。大切な人への春の贈り物としてご活用ください。





キービジュアル





【TVCMについて】

ReDを身に着けた大泉 洋さんが、商品をご愛用いただいている皆様へ感謝の言葉を伝えます。ReDは2025年7月のローンチより、世代や性別を問わず多くの皆様にご愛用をいただき、数多くの嬉しいお声をいただきました。ReDを着て元気になった方々のエネルギッシュな笑顔と、嬉しそうに微笑む大泉 洋さんにも注目です。





■公開・放映情報

2026年3月9日(月)9:00より、ReD公式サイト( https://www.mtgec.jp/red/shop/ )にてCMを公開。同日よりTV放映(一部地域を除く)も開始しています。





■クレジット情報

・「リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「みんなのリカバリーウェア 感謝」篇(15秒)





■カットデータ

https://youtu.be/eVsQyeHVpI0





■出演者プロフィール

大泉 洋

大泉 洋

1973年4月3日生まれ、北海道出身。演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。北海道テレビ制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」出演後、数多くの映画・テレビ・舞台作品で活躍。映画『探偵はBARにいる』('11)、『駆込み女と駆出し男』('15)、『探偵はBARにいる 3」』('17)、『月の満ち欠け』('22)で、それぞれ日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞、『こんにちは、母さん』('23)では日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した。2025年12月24日『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開。









【限定メッセージカードプレゼントキャンペーン】

■キャンペーン内容

対象店舗にてギフトラッピングをご利用いただいたお客様に、桜をモチーフとした限定のメッセージカードをプレゼントします。

メッセージカードイメージ





■対象店舗

・ReD 公式サイト( https://www.mtgec.jp/red/ )

2026年3月12日(木)10:00 ～ 4月5日(日)23:59まで

・直営店

2026年3月12日(木)～ 4月5日(日)まで

※配布期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。









【ReDとは】

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「血行促進繊維VITALTECH(R)」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト： https://www.mtgec.jp/red/









【血行促進繊維 VITALTECH(R)(バイタルテック)】

イメージ

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている「血行促進繊維VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。





【VITALTECH(R)による血行促進のメカニズム】

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進。血行促進により疲労回復などを叶えます。

イメージ

イメージ





【ReDの主なリカバリー効果(一般医療機器)】

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の5つの効果が期待できます。