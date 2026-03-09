一般社団法人 日本宅配水＆サーバー協会(略称：JDSA、東京都千代田区、代表理事：武井 道雄／株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役)は、2025年10月1日～10月29日に実施した水分補給に関する調査について調査結果を公開しました。





・ご自宅で飲み物の「ローリングストック」をしている人は52.8％

・ウォーターサーバーの利用が、熱中症対策に役立つと思うと回答した人は45.2％









【結果概要】

ウォーターサーバーを自宅で利用している人は12.3％

ウォーターサーバーの法人への普及率は22.8％

熱中症対策としてこまめに水分を摂るという人が90.9％

職場での熱中症対策の強化にあたり、職場で新たな熱中症対策が行われたという回答は27.9％

そのうちウォーターサーバーを設置、増設したという回答は19.5％





アンケート結果6





アンケート結果12





アンケート結果18





アンケート結果20





【調査対象】一般消費者向けアンケート

【調査方法】インターネット調査

【調査時期】2025年10月1日～10月29日

【回答者数】1,800名

【設問数】 30問

【調査団体】一般社団法人 日本宅配水＆サーバー協会(JDSA)





すべてのアンケート結果はホームページをご確認ください。

https://jdsa-net.org/data/enquete-2025/









＜JDSAについて＞

当協会は、日本国内における宅配水業界の健全な発展を促し、消費者の皆様に「安心・安全な水」をお届けすることを基本理念としております。現在71社が加盟し、以下の事業を行っております。





1. ウォーターサーバーの保安衛生に関する研究、技術サポート、情報提供

2. 飲料水の製造及び販売業に関する行政機関等との連携及び意見発信

3. 飲料水の製造及び販売業界全般にわたる広報活動、国内外の研究調査、また、経営及び製造技術に関する社員への啓発、研究、講習会の実施、及び会員参加型研究会の企画運営の実施