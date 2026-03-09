京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩)は、アニメ「響け！ユーフォニアム」とのコラボレーション「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」のスペシャル企画として、シリーズ最新作の映画特別試写会を開催します。同作品は、架空の高校に在籍する吹奏楽部員たちの青春を綴った物語で、宇治市が舞台となっており、まちの名所や行事のほか、京阪電車 宇治線の電車や駅も描かれています。今回、コラボレーションのスペシャル企画として、4月24日(金)から公開されるシリーズ最新作『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編について、4月16日(木)にMOVIX京都で試写会を開催。「SNSフォロー＆リポストキャンペーン」および「おけいはんポイントキャンペーン」を実施し、抽選で合計300名様をご招待します。さらに当選者の皆さまには、本試写会でしか手に入らない、限定ノベルティを入場特典としてプレゼントします。当社では本試写会を含め、コラボレーション企画「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」(3月16日(月)～6月30日(火))として、宇治エリアを楽しく巡っていただくための企画を数多く展開し、沿線地域の魅力を発信していきます。詳細は以下の通りです。

◇『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 試写会について【概要】 吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。完結作となる劇場版『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日全国公開）の試写会を開催します。【日時】 2026年4月16日(木) [開場]18時30分 [開映]19時 ※終了時間は21時頃を予定【場所】 MOVIX京都(京阪電車 三条駅下車 徒歩約10分)【招待者数】 300名様【応募方法】 以下、いずれかのキャンペーンからご応募いただけます。※キャンペーンによって応募期間が異なります(1)SNSフォロー＆リポストキャンペーン応募期間：3月16日(月)12:00～3月23日(月)11:59当選人数：150名様応募方法：①X(旧Twitter)にて@okeihan_netをフォロー②キャンペーン投稿をリポスト当選発表：3月26日(木)予定（DMにてお知らせの上、4月上旬に試写状を発送いたします）(2)おけいはんポイントキャンペーン応募期間：3月16日(月)10:00～3月31日(火)23:59当選人数：150名様応募方法：おけいはんポイント会員サイト内のキャンペーンページからエントリー （https://www.keihan.co.jp/e-kenet/login/）※おけいはんポイント会員サイトのご利用にはe-kenetカードのご登録が必要です（スマートフォンで即時発行可能なe-kenetモバイルカードを含む）当選発表：4月上旬予定（試写状の発送をもってお知らせいたします）【主催】 京阪ホールディングス株式会社【共催】 松竹株式会社【協力】 京阪電気鉄道株式会社企画についての詳細は京阪電車WEBサイト(https://www.keihan.co.jp/euphonium)、または公式X（https://x.com/okeihan_net）にてお知らせします。(ご参考)アニメ「響け！ユーフォニアム」について◆作品紹介2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。TVシリーズ3本、特別編を含む劇場版5本が公開されており、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品。2026年4月24日(金)に『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の劇場公開が決定している。(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024◆『最終楽章 響け！ユーフォニアム』 イントロダクションついにシリーズ完結！！！この軌跡が、次の曲になる――吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。2024年のTV放送にて感動の最終回を迎えた『響け！ユーフォニアム3』が、2026年、ついに完結作となる“最終楽章”として劇場に登場する。『最終楽章』は、10年間、京都アニメーションの制作チームを率いてきた石原立也が総監督を、そして共にシリーズの要を担ってきた小川太一が監督を務める。京都アニメーションによる本編カットのブラッシュアップはもちろんのこと、花田十輝がシナリオを新たに執筆し、新作シーンも多数追加。TVシリーズでは描かれなかった演奏シーンも盛り込んだ、『最終楽章』の名に相応しい劇場作品をスタッフ一丸となって届ける。10年の軌跡――その先へ。アニメ『響け！ユーフォニアム』集大成となる最後の1年の幕が上がる。『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は2026年4月24日(金)公開！以 上

